藝人峮峮2月在日本推出了先前拍攝的《一見峮心》寫真集日文版獲熱烈反應，本周堂堂打進當地競爭激烈的女性藝人寫真銷量排行TOP10。她在日本已打開相當知名度，當地粉絲也同樣暱稱她「チュンチュン（峮峮）」，而粉絲為她製作的YouTube影片，點閱大多都破百萬。

峮峮《一見峮心》寫真集日文版獲熱烈反應。（Pony Canyon提供）

她本月中在YouTube上預告，她近日將配合春季職棒球賽，開設一個面向日本粉絲的專屬頻道，日粉們頻頻敲碗等待近日頻道開設，峮峮以影片預告「因為疫情無法去日本，但我的專屬新頻道裡會有我在球場上啦啦隊的模樣、平常的打扮等，請大家期待！」

曾與韓團「東方神起」合作的日本藝術家笹田靖人先前為峮峮繪製畫作，並推出她的T-shirts、托特包等周邊。已有相當知名度的她，在clubhouse上也有人討論，一位居日、平時不完全關心體育人物的女性表示，連她也知道這個來自台灣的啦啦隊女孩「チュンチュン」的存在，在超商書報架上常在雜誌封面上看見她名字。

日本藝術家笹田靖人為峮峮繪製她的T-shirts。（Pony Canyon提供）當地最新期《30plus 精裝寫真天后》雜誌中，匯集一流寫真女星特輯外，也以「YouTube竄起的台灣第一啦啦隊女孩」介紹峮峮。她本月15日在台中洲際棒球場巨型的中華職棒「中信兄弟」開戰表演的畫面在YouTube上公開，截至28日點閱已破13萬，「啦啦隊女神」稱號當之無愧。

(中時 )