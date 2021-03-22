全球第四大壓縮機製造廠瑞智精密22日董事會承認去年財報，去年壓縮機合併銷售台數1,931.44萬台，合併營收193.20億元，稅後淨利7.2億元、EPS為1.41元，會中決議每股配發現金股息0.7元。配發率49.65％，以22日收盤價22.85元計算，殖利率約3.06％。

瑞智2020年合併營收為192.2億元，營業毛利23.0億元、營業利益8.2億元，稅前淨利9.88億元，稅後淨利7.23億元，較去年同期增加11.7％，淨利歸屬母公司7.09億元，EPS為1.41元，較去年同期增加8.5％。

瑞智指出，瑞智去年因全球景氣深受covid-19疫情影響，並不樂觀，但大陸去年上半年內銷因疫情延後出貨的訂單在去年下半年釋出，加上新國標能效實施出清庫存促銷策略助攻，以及第四季海外運輸物流費用提高，銅鐵價等原材料持續上漲，導致成本增加，致使多數空調企業做儲備性生產，促使瑞智能突破困境，刷新歷史新高銷售紀錄。

瑞智表示，今年全球景氣仍因疫情衝擊經濟成長放緩，為保留部分盈餘充實營運資金，以因應市場變動維持競爭力，22日董事會決議每股配發現金股息0.7元，會中也決議6月17日召開股東會。

(工商 )