冰水主機大廠堃霖去年第四季獲利攀升，EPS達0.98元，促使去年EPS回升至2.72元，創歷年第三高，董事會決議每股配發現金股利2.0元，配息率73.53％。
堃霖去年合併營收26.07億元、營業毛利6.83億元、營業利益2.41億元、稅前淨利為2.61億元，本期淨利2.1億元、淨利歸屬母公司2.07億元，EPS從2019年2.14元回升至2.72元。
堃霖2月合併營收1.37億元，比去年同期成長2.3％；前二月合併營收3.1億元，較去年同期成長16.93％。
(工商 )
冰水主機大廠堃霖去年第四季獲利攀升，EPS達0.98元，促使去年EPS回升至2.72元，創歷年第三高，董事會決議每股配發現金股利2.0元，配息率73.53％。
堃霖去年合併營收26.07億元、營業毛利6.83億元、營業利益2.41億元、稅前淨利為2.61億元，本期淨利2.1億元、淨利歸屬母公司2.07億元，EPS從2019年2.14元回升至2.72元。
堃霖2月合併營收1.37億元，比去年同期成長2.3％；前二月合併營收3.1億元，較去年同期成長16.93％。
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