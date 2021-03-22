劍麟（2228）董事會通過2020年財報，全年合併營收34.23億元，在汽車零件事業群受惠於客戶拉貨力道持續回溫下，挹注2020年稅後淨利達0.99億元，EPS達1.3元，轉虧轉盈。

劍麟表示，2020年第四季受惠全球新車銷售市場強勁成長的推進下，帶動主要客戶對於旗下汽車三大安全關鍵零組件的需求增溫，中和新台幣匯率升值波動，以及展示架事業群表現低於過去水準的影響，在產能達規模經濟、費用支出嚴控下，不僅劍麟2020年第四季單季毛利率、營業利益率分別為28％、15％外，亦逆轉2020年度全年營運擺脫虧損陰霾，順利由虧轉盈。

劍麟董事會通過2020年擬配發現金股息1.05元，現金配發率達81％。

展望2021年第一季，劍麟維持審慎樂觀看法，表示既有訂單持續保持良好能見度外，針對新技術的開發腳步上不停歇，有助增添新產品的滲透率表現。另外謹慎因應疫情可能的影響，劍麟同步進行優化製程、調整產能配置、審視訂單健康度等重要策略，期望在全球疫情逐漸緩解後，持續推升整體營收獲利表現。

(工商 )