老牌光罩廠光罩(2338)去年第4季受惠本業續旺以及業外投資收益，單季自結每股賺2.42元，創新高，全年自結淨利4.86億元，每股淨利3.34元，也攀上新高，比前年的EPS 2.19元持續增長。

光罩公布自結營運成績，2020年第4季營收13.11億元，再創單季新高，年增28.14%；本業續賺加上業外挹注，單季自結淨利4.56億元，年增880.75%，單季自結每股賺2.42元。

光罩去年第4季本業表現佳，加上業外挹注，去年第4季每股獲利2.42元，再優於第三季的1.27元，也帶動全年獲利攀高。

光罩2020年營收46.67億元，年增約34.54%，連續三年寫下新高。全年自結淨利4.86億元，每股淨利3.34元，也攀上新高。

光罩並公布今年2月自結營運成果，單月營收4.03億元，淨利1.76億元，年增1540.44%，單月每股賺0.86元。

受惠晶圓代工產業暢旺，加上近年接連收購美祿及群豐科技、昱嘉等，擴大業務布局，光罩前2月營收8.53億元，年增20.49%，再創同期新高；展望第1季隨著晶圓代工大廠委外釋單，業績可望淡季不淡，全年營收再挑戰新高。

另外，業外方面也豐收。台灣光罩擁有聯電股份，受惠於本業績旺，以及業外認列金融資產評價利益，去年第4季每股淨利衝上2.42元。今年2月單月每股賺0.86元。

(時報資訊)