國民黨主席將於7月改選，繼前台北縣長周錫瑋、前主計長韋伯韜、中廣董事長趙少康宣布參選黨魁後，甫獲中評委資格的孫文學校總校長張亞中也宣布參選，張亞中今接受電台專訪時除宣示參選到底決心外，同時向趙少康下戰帖，希望兩人能夠進行辯論。張亞中強調，國民黨現在需要的是清楚的路線及理念，而不是黨內天王各自盤算，黨主席選舉是國民黨脫胎換骨的機會。

根據國民黨主席選舉規定，參選人須具備中評委資格，張亞中過去就是沒有中評委資格，因而無法參選黨魁，如今張亞中取得中評委資格，再次宣布參選黨魁到底的決心。對於參選黨主席須具備中評委資格，張亞中認為，這是很荒謬的事情，國民黨不該設下高牆，主張應該只要是黨員就能參選。

張亞中認為，很多人參選黨主席是為了要選2024總統，他不是，他是希望宣揚理念，一個沒有理念的國民黨如何跟人競爭，國民黨2024若要重返執政，必須要在理念跟路線跟民進黨決戰，因為現今選民結構不再像過去藍大於綠，不是國民黨團結就能贏，必須取得中間選民的支持，這次黨主席選舉，是國民黨脫胎換骨的機會。

張亞中說，國民黨現在的問題是理念混亂，像是對於憲政改革的立場、兩岸關係如何解決、歷史地位等問題，國民黨連九二共識都講不清楚，希望能跟其他有意參選黨魁的人辯論，尤其是特別希望跟趙少康先談一談，兩人透過辯論闡述兩岸關係及台灣該何去何從。

趙少康日前提出經濟靠中國，國安靠美國的論述，張亞中質疑，政治跟經濟可以分開嗎？國安包括兩岸、外交、軍事，兩岸關係最重要還是要和平，台灣跟美國是民間關係，不是政府關係，要如何靠美國。

張亞中說，台灣對中國而言是生死關係，台灣夾在兩大國之間，真的可以玩平衡遊戲嗎，如果完全衝突台灣到底要往哪邊走，理念及立場必須要說明清楚，不希望只是聽到口號。

(中時 )