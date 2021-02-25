候任美國中情局局長伯恩斯日前表示，美國國家安全的核心之一就是要反制中國。大陸外交部發言人趙立堅今天（25日）主持例行記者會時呼籲，中美關係不是你輸我贏的零和遊戲，希望美方能夠摒棄零和思維，同中方相向而行，推動中美關係重回健康穩定發展的軌道。

趙立堅指出，過去幾年，美國前政府出於自身政治需要，對中國的走向和政策作出了嚴重誤判和歪曲解釋，出台了各種遏制打壓行徑，給兩國關係造成了難以估量的傷害，這不符合兩國人民的根本利益。

趙立堅表示，中方一貫認為，中美關係不是你輸我贏的零和遊戲，中美兩國擁有廣泛的共同利益。也難免存在分歧，但不能片面以分歧來定義中美關係。

趙立堅表示，中方希望美方能夠摒棄零和思維，客觀理性看待中國和中美關係，採取積極建設性的對華政策，同中方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係重回健康穩定發展的軌道。

(中時 )