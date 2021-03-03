民進黨今中常會邀請台灣國際法學會副秘書長林廷輝以「當前南海情勢分析」為題專案報告，黨發言人顏若芳會後轉述身兼黨主席的蔡英文總統聽取報告後裁示，任何一個國家都不應該在這個區域內片面製造緊張對立，造成威脅。

林廷輝在中常會中報告提到，南海仲裁案後的南海環境，對台灣的影響包括，中國尋求東協合作，破解美國藉由南海結盟策略，台灣被排除在外；中國加速在南海能源開發，當事方民族情緒高漲，波及台商；法律戰、輿論戰擴大，台灣被迫選邊參戰；南海論述與兩岸問題的連動；中國對東沙、太平島的軍事威脅日增；美中南海軍事活動遽增，台灣受波及可能性增加。

總統說，在南海議題上，政府對於在南海領土主權立場沒有改變，也會持續捍衛領土主權之外，台灣一向堅持相關國家要遵守國際法，維護南海航行和飛越自由，共同促進區域的和平穩定；任何一個國家都不應該在這個區域內片面製造緊張對立，造成威脅。

總統表示，2016年以來，台灣在維護區域和平穩定上的投注，受到國際社會的諸多肯定。政府會持續和理念與價值相同的國家密切合作，為維護區域的和平穩定，盡最大的努力，作出積極的貢獻。

(中時 )