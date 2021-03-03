據央視新聞報導，昨天（3月2日）晚上9點，由愛丁堡大學組織的「國際疫情防控專家研討會」在線上舉行，會上，中國工程院院士鍾南山與美國國家過敏症和傳染病研究所所長安東尼·福奇進行連線。兩人都同意，重啟經濟不能操之過急，必須靠疫苗接種達到群體免疫，抵抗疫情必須全球團結，各國必須牢記這次的慘痛教訓。

來自中、英、美等國的專家學者就新冠疫情大流行的議題進行對話。會上，專家們探討了新冠疫情全球大流行對健康的威脅以及如何應對等問題。

在第一個議題中，鍾南山與福奇探討了如何把握好疫情防控與經濟發展之間平衡的問題。

在發言中，福奇首先表示，面對疫情，經濟停擺和恢復必須要同公共衛生防疫的要求匹配起來，至於找到經濟和防疫之間的平衡，需要開展有效的政治遊說，需要多個學科，包括社會科學、政治科學界聯合起來。

「比如現在多個國家的經驗已經證明，疫苗對抗疫情是有效的。但這必須要基於全球合作。」福奇指出，全球合作之所以重要，第一個原因是出於道義責任，第二個原因在於病毒變異。僅僅一個國家的成功防疫是不夠的，如果不開展跨國合作，病毒會在跨國傳播中快速變異，反過來又會衝擊已經成功防疫的國家。「面對快速變異的病毒，沒有一個國家能獨善其身。」

鍾南山非常同意福奇關於「重啟經濟不能操之過急」的觀點，他表示，中國和其他國家相比，在每百萬的確診病例數據比較中，以及每百萬的死亡人數的情況，中國的人數都是最低的。中國的GDP在去年上半年也有所下降的，但在下半年恢復了正常的經濟發展。中國採取的措施就是嚴格的疫情防控，中國的政策是：「除非疫情能夠得到基本的控制，不然就不會重啟經濟活動。」

鍾南山表示，中國是一步一步放開社會經濟活動的，一邊放開，一邊觀察疫情的態勢。並不是突然的放開。中國花了很長的時間在考慮什麼時候能夠復工復產，去年一直到疫情基本得到控制2個月後，才重新開放經濟活動及復課。

「在一開始，在這方面我們作出很嚴格的規定」，鍾南山觀察，「我覺得很多的其他國家在這方面的規則不夠嚴格，所以導致了過於快地復工復產，疫情再次反撲，這是很多其他國家的人民所經歷的問題。」

對於「群體免疫」，鍾南山院士表示群體免疫是不能夠用一些不科學、不人道的「自然免疫」手段達到群體免疫效果。隨著疫苗的研發和陸續上市，「我覺得至少要有2—3年的時間才能世界範圍內的群體免疫」。

鍾南山認為，變異的病毒對疫情防控形成了巨大的挑戰，也會讓疫苗的效度大大降低。「我們需要全球的合作，這樣我們才能把我們的研究工作推進一步，也能夠設計更好的疫苗來防止變異。」現在有些疫苗已經在研發中，中國已有3款疫苗被批准有條件上市，1款可在緊急情況下使用。

在對話中，鍾南山指出，新冠病毒是全人類的敵人，假如新冠肺炎還在個別國家蔓延，那麼就不可能在全世界得到控制。這就意味著我們還要共同地面對新冠肺炎，這就需要由每個國家的決策層基於科學、基於證據去進行恰當的決策，需要全球的團結。

對於全球合作，福奇表示樂觀，「之前其實一些全球合作也有成功的例子，比如麻疹和脊灰（小兒麻痺症），所以具體到新冠肺炎，我覺得沒什麼理由不成功。」

鍾南山認為，要實現全球合作這一目標，需要由世界衛生組織牽頭協調，更好地發揮疫苗公平分配的角色。「應對公共衛生問題就像應對氣候問題、大氣污染一樣，我們要朝統一的目標努力。」

在對話中，福奇表示，一年後的美國可能無法完全消除新冠疫情，但希望經過疫苗接種，疫情能夠得到很好的控制。

鍾南山表示，「我很難預測一年以後會怎麼樣，但是我覺得會比現在好。」我們還有很多不可知的因素，比如病毒的變異可能會出現，比如說也會有新的感染病例。我們還需要更多地努力，全世界各地的專家還需要通力合作，能夠開發出新的藥物、新的抗體、新的更有效的疫苗，這些都是我們要恢復正常的社會生活的必要前提。

福奇表示，在一年之內，我們不可能讓全世界所有人都打上疫苗，但希望經過疫苗接種，能將美國疫情抑制到某種程度，雖然可能不能夠完全平息，能夠得到很好的控制，能夠逐漸恢復正常。「一年內我希望我們已經採取了一些措施，讓經濟能夠復甦，而且因封鎖產生的各種社會影響也能夠得到恢復。」

福奇特別指出，瘟疫貫穿了人類歷史，現在有，將來也會有。如果我們不吸取新冠疫情這段慘痛經歷帶來的經驗教訓，是很恥辱的。

福奇表示，現在我們有很清楚的一點就是我們要保持這種團結合作的精神，用這種精神來推進全球衛生健康網絡和這方面的工作，應該要讓每一個國家都參與到這個過程中，而且每一個國家都在這個過程中都要學習和吸收這些痛苦的經驗，十年之後、二十年之後，我們都不能忘記經驗教訓。

視頻連線結束後，鍾南山接受記者採訪時也談到參與此次對話的感受，他表示非常同意福奇提出的「我們不應該忘記這次的慘痛教訓，同時疫情無國界，各個國家應該共同攜手應對。」

鍾南山表示，福奇剛才問如何平衡重啟經濟和疫情防控，他是特別認識到這一條，這個共識對我們是很重要的。有幾條共識：一是對傳染病本身，以前認為傳染病很快過去了，要主要應對慢性病，這個看法是不對的。這次疫情對全球造成的損失超過任何一個慢性病。所以每一個傳染病都要非常重視，各個國家、各個政府都要非常重視，這是一個很強的共識。那麼我也體會到，要做出一個決策，必須要基於科學、基於實際的證據，所以我想對人民、對老百姓、對科學家，我們的感受是一致的。

(中時 )