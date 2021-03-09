胡忠一（右六）強調台灣是民主國家，農民要種什麼不能夠禁止，今年第一旬、第二旬，農糧署都有預警生產已經過剩。（周麗蘭攝）

農糧署輔導二崙大蒜生產合作社、二崙果菜生產合作社外銷高麗菜出口，9日銷美國加州2貨櫃、新加坡1貨櫃、日本1貨櫃，共80公噸。農糧署署長胡忠一表示，運到美國需要16至20天才會抵達，是很大挑戰，為了克服長途運輸問題，合作社運用預冷技術克服困難。

二崙果菜生產合作社主席鍾錮鈿表示，繼上周出口3櫃高麗菜到韓國，目前接獲訂單美國20櫃、新加坡5櫃、日本，台灣生產過剩的高麗菜可望漸漸消化掉。

農糧署表示，臺灣初秋盛產的軟種高麗菜含水量高、鮮脆甜美，各國華人食用方式與臺灣相近，多以熱炒食方式烹調，往年供應日本、加拿大、香港、泰國、新加坡等國具有優勢，深受當地華人喜愛。

農糧署長胡忠一指出，台灣到美國距離1萬0754公里，航程需16至20天，台灣初秋品種不適合長途運輸，且須經過檢疫才能上市，這次農民團體以冷鏈技術克服挑戰，成功出口到美西的加州。

胡忠一表示，農糧署透過三支箭讓農民確保所得，第一是擴大國內行銷，從二月中旬開始在國類大量販店舉辦記者會促銷，已賣出763公噸；第二是透過縣市政府公告，請合法加工廠購買高麗菜加工，採購的價格以最低價格再加上每1公斤2元加工費用，也已消化606公噸。

他說，第三是協助農民團體、貿易商集貨、分級包裝，外銷補助是每1公斤補助3元，視出口國家給予不同行銷費用，外銷數量也快突破700公噸。

胡忠一強調，台灣是民主國家，農民要種什麼不能夠禁止，今年第一旬、第二旬，農糧署都有預警生產已經過剩，但是當時價格很高，拍賣價格在每公斤30多元，甚至有40多元，農民還是一直種，導致現在三月，量有一點多。

(中時 )