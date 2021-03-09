一群自稱家樂福員工的網友今爆料指出，家樂福新北某門市主管，要求把沒賣完的熟食重新加熱後放回架上再賣，明顯違反公司規定。家樂福緊急發出5點聲明，強調照片、影片過於片段，難以作為判斷依據，公司已展開調查；台北市衛生局也前往稽查，未發現違規事項。

「我們是家X福重X店員工，決定冒著生命危險來爆料」，原PO在臉書社團爆料公社指出，門市的熟食課課長要求他們把當日沒賣完的烤雞、滷味冰進冰箱，隔天請早班人員重新加熱後，放回架上再賣。

事發後，原PO雖已刪文，截圖早被網友瘋傳，內容提到「我們員工有時候發現聞到酸味，還被要求洗一洗拿去做成滷味，滷更辣、滷更鹹，蓋掉酸臭味道。」由於嚴重影響品牌商譽，家樂福立即發出聲明，強調所有商品已下架、報廢，該名課長停職接受調查。

家樂福聲明：

1.家樂福重視食品安全，視食安為公司經營最高指導原則，包含合作供應商及家樂福員工絕不許與通融任何危害顧客食安之行為，如有違者一旦經追查屬實將依公司規定嚴懲，且將追溯責任至管理階層！

2.由於目前媒體提供的照片及影片皆是非常簡短的片段資訊且時間點沒有明確連貫，目前實難以作為判斷依據。但公司接獲相關訊息後仍立刻由品管、稽核及相關部門全面展開調查，從商品生產、上架、出清至報廢流程一一調查。

3.由於台北市衛生局也於上周接獲此一投訴，並於3月4日至分店展開稽查，現開立「食品衛生限期改善通知單」皆未有所指相關違規事項，該分店也於昨日向衛生局呈報經銷存與報廢資料，未來家樂福也會全力配合相關稽查。

4. 家樂福再次感謝媒體關心此一事件，讓我們再次嚴格檢視內部相關管理與流程，並提供更好的服務。

5.由於此投訴事關公司長久經營的聲譽，也懇請媒體審慎求證報導，若其中有任何造假或不實資訊，家樂福也保留法律追訴權。

(中時新聞網)