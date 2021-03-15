一名曾就讀中部醫學大學的女性在臉書控訴，去年12月底，遭到同校醫學院的學長、現職為台北馬偕放射科主治醫師性侵，讓她崩潰報警提告。台北馬偕醫院今天表示，已成立調查小組並約談疑似當事人；被影射及提告的醫師強調絕無此事，將繼續調查並配合警方偵辦，若有不當情事將依院規處置。醫院聲明甚至特別點出，PO文者當天掛的是精神科。

該名女網友在臉書描述事發過程表示，該名同校學長是自己就學時就很崇拜的人，年紀輕輕就成為主治醫師，「但萬萬沒想到，他那身潔白長袍所遮掩的，是一頭原始的惡魔。」

該名女網友表示，某次她到醫院要看診，由於候診號碼很後面，中間有許多空檔時間，因此到非常聊得來的學長診間外找對方聊天，沒想到學長突然稱「我帶妳去一個神祕的地方，妳肯定沒有去過」，當時女大生以為對方要帶她去參觀值班室，還詢問，「你要帶我去醫院大冒險嗎？」

但女學生萬萬沒想到學長竟將她拉上樓，不顧她驚喊「不要」、「好痛」在樓梯間角落性侵得逞，完事後學長還留下一句「妳的技術不錯欸」，讓她崩潰不已。

對此，馬偕醫院表示，該醫師於調查過程說明，對方當日因於精神科候診多時並與其聯絡，遂帶其至安靜處聊天10餘分鐘，絕無發生任何對方於網路訴說之行為。

馬偕醫院表示，經媒體報導後，該醫師認為名譽遭受損害，已聘請律師並後續研議是否提告。此外，內部將繼續調查並配合警方偵辦，若確有不當情事將依院規處置。

(中時 )