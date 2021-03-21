高雄林姓男子因為與王姓男子有債務糾紛，便打電話給王男母親，怒嗆「明天開始要去亂了」，王母因為心生畏懼憤而向林男提告恐嚇罪，但法官認為王母當時回應林男的語氣及態度，未見有明顯膽怯、恐懼的感覺，因此高雄地院判林男無罪，可上訴。

判決指出，王男家住鳳山區，家裡1樓租給業者開早餐店，而王男因為積欠林男18萬債款，並且久欠不還，林男便於2019年9月6日撥打電話給王母，聲稱「妳跟早餐店老闆娘說，我明天開始先去亂了，先跟她說聲抱歉，妳看她要不要先另外租」。

王母聽聞林男這段話後，認為「明天開始先去亂了」讓她心生畏懼，並且隔日就有人到他們家門口大撒沾塗過白膠的冥紙，讓冥紙到處沾黏，種種行為讓她忍無可忍，因此憤而提告林男涉犯刑法恐嚇危害安全罪嫌。

而林男則辯稱，自己只是在氣頭上，要去跟王男要錢，後來也沒有真的去亂，王男跟他借18萬元都沒有還，當天他有去王男家中跟王父、王母溝通，而那天跟他們講完之後，王父表明兒子欠的錢，要林男自己找王男要，而且還對林男說「如果要去亂，就去亂」，而王母則是在林男說要去搗亂時，以「好啊」一詞回復。

法官認為，林男與王男之間的債務問題已經結束，對欠債問題不再追究，而林男雖然在索討債務的過程中以較為強烈、誇飾的方式表述，讓王母感到心生畏懼，但客觀上單以「我明天開始先去亂了」難認足以使一般人達心生畏懼之程度。

法官指出，當時林男在電話中表示自己要去他們家搗亂時，王母以「好啊」一詞回答，以王母說話的語氣，未見她有明顯膽怯及恐懼的感覺，對王母指稱自己心生畏懼的陳述有所疑問，而撒冥紙部分，也無具體事證證明是林男所為，因此高雄地院判林男無罪，全案仍可上訴。

(中時 )