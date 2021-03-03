美國國務卿布林肯近日接受前國務卿希拉蕊專訪在談到中國時表示，捍衛價值是美國力量來源之一，當新疆維族被關在集中營或香港民主被踐踏時，美方必須發聲，不應視而不見。

布林肯（Antony Blinken）2月25日接受曾在前總統歐巴馬（Barack Obama）任內擔任國務卿的希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）Podcast節目專訪，「兩位國務卿」對美國外交工作挑戰侃侃而談近40分鐘。專訪內容今天正式上架。

談到中國，希拉蕊表示，美中在氣候變遷、全球衛生上能合作的地方必須合作；但在其餘領域，美方須採取一些強硬立場。她問布林肯是如何看待中國。

布林肯說，美中關係是世界上最複雜、最重要的雙邊關係之一，外界必須了解這段關係有許多不同面向。

布林肯表示，由於中國對外行徑越來越具侵略性，對內也越來越壓迫，美中關係敵對層面日益增加；這段關係當然有競爭面向，但也有合作層面，因為在氣候變遷等部分重大議題上，合作符合雙方利益。

但他強調，不論是敵對、競爭，抑或是合作層面，美國都必須從強而有力的立場應對中國。這代表要與盟友夥伴在一起，而非摒棄他們，這些夥伴關係是美國處理中國議題的力量來源之一；當美方發揮夥伴盟友的集結力量，北京會更難忽視他們。

此外，布林肯表示，美國應該積極參與，而非拋棄責任、退出所有能夠形塑規則的國際組織。他說，當美國退出，中國就遞補缺口；但當美國參與並領導眾人，就是力量的來源。

布林肯接著說，美國另一力量來源就是捍衛自身信仰的價值，「所以當我們看到新疆維吾爾族人被關在集中營、看到香港民主遭踐踏，我們必須起身點出（中國作為），不是視而不見，且要其他人加入我們行列」。

布林肯曾以「種族滅絕」（genocide）形容中國在新疆作為，近日多名香港泛民主派人士被以「串謀顛覆國家政權罪」起訴，他也公開譴責中國、港府作為，強調「政治參與及言論自由永遠不該是罪」。（編輯：馮昭）1100303

(中央社)