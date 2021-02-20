【現場直播】江啟臣宣布競選連任 為黨找「造王者」現場最新說明｜2021.02.20

國民黨主席江啟臣今天正式宣布競選連任，他受訪表示，他願成為國民黨的「桶箍」，希望國民黨在2022地方選舉先打下勝選基礎，至於2024總統大選，他將全神貫注找出能夠幫國民黨贏回政權、重返執政的人選，媒體詢問因此2022、2024都不會是選項，江直言「我不會考慮」。

國民黨主席將於7月改選，目前已表態有前台北縣長周錫瑋、中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中，現任主席江啟臣今天正式表態爭取連任，而前主席朱立倫動作頻頻，展現強烈企圖，國民黨智庫副董事長連勝文也躍躍欲試，另傳出前高雄市長韓國瑜將在元宵節後展開公益之旅，預料今年黨魁改選競爭激烈。

江啟臣下午受訪表示，「我不會考慮2024」，目前如何幫國民黨找到贏回2024的人選，是最重要的工作；是否意味參選黨主席就不該選總統，劍指趙少康或也有意參選黨魁的朱立倫？江說，他沒有針對任何人，這個見仁見智，因為每一位要選黨主席的候選人，可能會有不一樣的看法，他都尊重，而他完全是按照自己的想法與步調走。

江啟臣的參選聲明中說願意當國民黨重返執政的「造王者」，媒體詢問，是否保留和其他人合作空間，江說，每一位要參選國民黨主席候選人的條件、背景、目標都不同，既然他要參選，就把自己為何參選，以及參選以後要做什麼事情，跟大家報告，其他留給黨員決定。

參選聲明也提到，從政是價值的堅持，不是股票投資，只有股票上漲看好時才進場，媒體追問，是否暗批黨內其他有意參選者算計太多，江啟臣笑談，聲明是他對政治的看法，他也要感謝所有在國民黨最低迷時刻仍一起奮鬥的支持者，也包括黨主席們，這一年來他時常請益歷任黨主席，他們也給他非常大的幫忙與指導，關鍵時刻甚至跳出來支持他的決定。

未來參選連任的規劃，江啟臣強調，他是現任黨主席，要繼續推動黨務工作，同時也是立委，要把立委工作最好，這兩個都是他現在最重要的本分工作，真正的主席競選活動會在登記後才會展開。

至於若連任，2022年地方選舉有望拿下幾席，江啟臣表示，現在有14個縣市執政，如何確保是最基本，其中有些首長要連任，有些要重新提名；其他還沒有執政，會逐一評估，推出最可能的候選人。

韓國瑜今天在臉書開設「韓先生來敲門」系列影片，外界解讀為宣布復出暖身，江啟臣說，他正面看待韓國瑜非常軟性溫暖的作為，韓現在也是國民黨的黨員，黨員對社會關心是正面的事情，應該鼓勵與正面看待。

(中時 )