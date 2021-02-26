大陸海關總署宣布自今年3月1日起暫停進口台灣鳳梨，國民黨主席江啟臣表示，雖然兩岸關係不佳甚至有一點冰凍，但這攸關兩岸貿易，尤其涉及到農民的權益，呼籲大陸秉持科學證據，理性務實地回歸到商業機制上來看問題，勿參雜任何政治因素的考量。

江啟臣說，過去馬政府時代，兩岸農產品在檢驗方面有相關議定書，而大陸約佔台灣鳳梨出口的九成市場，是非常大的市場，過去在農業進口也有遇過類似因檢疫而暫時無法輸入的案例，這還是需要有機制去對話溝通。

江啟臣舉例，2016年初選區出產的東勢茂谷，曾因某種病菌無法出口到大陸，當時他就請農委會積極和對岸溝通，釐清中間是否有誤解或誤判，後來透過彼此協商溝通機制就化解了。

江啟臣表示，新上任的陸委會主委邱太三，不是說期待回復兩岸交流，此時就是一個機會，我們應主動和對岸接觸溝通鳳梨輸出的問題，要想辦法坐下來解決，到底問題在哪裡。

另外，江啟臣點名農委會也應該主動跳出來幫忙，不能凡事都推給兩岸已讀不回，沒有去努力怎麼知道結果如何，若想盡辦法仍無法改善，就顯示兩岸問題很嚴重。

(中時 )