國民黨主席江啟臣接受路透社專訪時說，「大陸是台灣面臨的主要威脅」，隨即遭國台辦點名應明辨是非。江啟臣今天表示，路透社報導篇幅精簡，沒有完整表達他的意思；國民黨一貫的理念，就是站在捍衛中華民國主權與維護台灣民眾權益，呼籲北京當局，應正視中華民國存在的事實，若一直打壓無助於一中、九二共識的概念。

因拋出「陸對台是威脅」引發熱議的國民黨主席江啟臣，今天接受《POP大國民》廣播專訪時解釋，通訊社採訪1個小時，用很短幾個字去形容，當然不會很精確，也沒有完整表達他的意思。

他還原，當時路透社詢問，台灣面臨的國安威脅，比如共機繞台等，是否是國安威脅，他回答，台灣的國安威脅裡外都有，共機繞台對很多民眾造成威脅與不安，當然是威脅來源之一，外部威脅還包括釣魚台、南海、太平島，整體而言，「威脅到中華民國生存，或者推翻中華民國主權，就是我們的國安威脅」。

他說，武力也是一個威脅，他也呼籲中共放棄武力犯台，希望以和平方式轉危為安，去除威脅，但對台灣而言，中國大陸不只有威脅，也有機會與挑戰，而兩岸關係永遠在考驗領導者，如何從威脅中找到機會，去除威脅，維持和平，再從和平中獲取利益。

至於政府是否回歸九二共識，江啟臣說，九二共識是求同存異的代名詞，求同存異的確可讓兩岸坐下來談的基礎，但目前兩岸政治氛圍，若沒有擱置政治爭議很難坐下來談，不僅如此，兩岸也因缺乏信任，沒辦法坐下來談，他呼籲民進黨要找到和對岸彼此可接受的說法，來解決兩岸交流的問題。

江啟臣指出，過去馬政府處理兩岸關係，相對比較和緩且友善很多，使得兩岸交流大幅增加，這當中也延伸出一些問題，包含和平紅利如何重新分配；交流過程中，如何確保台灣人民的安全感與信任感，這部分有待加強。

他坦言，其實九二共識走到今天，變成這樣子，不能單怪國民黨，過去大家對「China」的概念，還可以透過中華民國的角度來詮釋，當愈打壓中華民國，相對地，自然而然就會離中國概念愈來愈遠。

他強調，北京當局應正視中華民國存在的事實，若一直打壓、不承認、不正視我們存在的事實，反而無助於一中、九二共識的概念，因為從一開始就視中華民國，才有一中各表九二共識，若拿掉中華民國，很難講下去。因此，中華民國是台灣最大公約數，國民黨也是中華民國的開國政黨，不可能拋棄中華民國核心價值。

是否希望恢復國共對話機制？江啟臣說，當然鼓勵對話，兩黨要談，必須在對等尊嚴下進行會談對話，站在維護台灣利益上，做有意義的對話，最重要是解決問題。

(中時 )