交通部長林佳龍視察坪林行控中心。（王揚傑攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（25）日表示，國籍航空機組員檢疫時間考慮從7＋7變成5＋9，以及可望與友好、安全的國家進行小規模的觀光旅遊泡泡。交通部長林佳龍今（26日）針對航空機組員縮短檢疫時間表示，指揮中心原則上同意民航局的提案，呼籲航空公司和機組員要珍惜；另對觀光泡泡表示已在交涉，也有好的進展。

林佳龍表示，民航局有向指揮中心提案，建議加強航空公司自主管理，他們也都誠實通報，根據上次機組員違規事件後，現在違規情況比較少，有也比較輕微，3月1日後也會開放放寬非國人入境，加上轉機，因應未來疫情發展，指揮中心原則上支持民航局提案，針對國籍航空的機組人員調整居家檢疫和自主健康管理時間，增加調度彈性，所以呼籲國籍航空公司與機組員，這樣的調整要珍惜，要確實落實相關管理辦法與自主管理。

至於何時拍板確定，林佳龍說，指揮中心原則上同意，應會在最近開會循程序討論。

針對觀光泡泡，媒體詢問觀光局是否已有規畫選定哪些國家？林佳龍表示，先前有和指揮中心做各種開放的準備，因為疫情不斷變化，後來又比較謹慎，也針對疫情控制比較好的國家或地區，比較小範圍、有限度放寬，詳細的國家或地區他不能替指揮中來講，但確實有在交涉也做好所有因應，甚至也去做現地考察，也有很好進展。

(中時 )