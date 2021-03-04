各國去年防堵新冠肺炎疫情擴散，陸續祭出鎖國措施，出國旅遊已經慘淡一整年，航空公司去年推出的類出國、偽出國行程爆紅，吸引許多旅客卡位。但交通部民用航空局公布的數據顯示，類出國1.0有1萬309人參與，到2.0只剩下427人，局長林國顯指出，航空公司載貨模式以及類出國2.0的交通安排可能是退燒主因，而業者接下來若有其他創新規劃，民航局也會盡力支持。

松山機場去年7月推出偽出國體驗，原本不被看好的活動卻帶起一股熱潮，國籍航空公司去年8月便陸續推出偽出國活動，帶旅客A地起飛、A地降落，商品上架即被搶購秒殺，交通部之後更同意開放業者A地起飛、B地降落的2.0版。

但根據民航局統計，類出國1.0架次達58架、1萬309人參與，2.0只剩下4架次、427人搭乘，落差將近1萬人次，顯示已有退燒跡象。

林國顯分析，航空公司做類出國遊程並不是要賺錢，一方面是維持品牌熱度，另一方面則要讓飛機偶爾上天「溜一溜」，保住航空器與機組員的檢定證。現在航空公司發現貨運可以賺錢，因此積極調度客機載貨，可能因此降低對類出國的安排。

林國顯也說，類出國2.0是開放桃園機場以外的地區，活絡其他地點，但這跟現有的運輸重疊，為避免與現有運輸競爭，因此價格訂得較高，但消費者未必買單。他說，航空公司開發新的旅遊方式，民航局樂見，提出需求也會支持。

(中時 )