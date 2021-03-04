為淘汰已使用30年的RQ-7「黑影」無人機，美國陸軍近期於喬治亞州本寧堡舉行「未來戰術無人機系統」（FTUAS）的聯合評估，來自不同公司的4種新銳無人機同台競技，希望爭取美國陸軍這一大客戶。

美國陸軍未來司令部暱稱此次聯合評估為「牛仔競技」（Rodeo），代表4位參賽選手：馬丁無人機公司（Martin UAV）的V-Bat、德事隆集團（Textron）的Aerosonde HQ、L3哈里斯公司（L3Harris）的FVR-90，以及大角星無人機公司（Arcturus UAV）的JUMP 20，需要在一系列實際操作中爭取佳績。不過美國陸軍並未公布詳細測試項目。

在此次聯合評估中擔當實際操作任務的美軍官兵表示，新型無人機的表現遠優於現役的RQ-7。新型無人機系統產生的噪音遠低於RQ-7，且自動化程度大增，能自行起飛與降落，讓操作人員的數量得以進一步減少；所有新無人機都能進行垂直起飛，不像RQ-7需要跑道，大幅加強任務彈性；運作所需的設備也大幅減少，讓系統部署時間僅約為原本的三分之一，且能在部隊乘車移動中持續運作。

RQ-7服役30年，多項性能已不符合美國陸軍需求。圖為美陸軍RQ-7準備起飛。（圖/DVIDS）

負責監督美國陸軍「未來垂直起降載具」（FVL）計畫的魯根准將透露，在先前新型無人機交由實戰部隊測試期間，由於機動速度超出預期，指揮中心至少在2次演訓中要求測試單位「稍稍後退」，以避免演訓與原本的規劃相差太多。

魯根准將也表示，在此聯合評估的資料提交上層後，正式標案將有望在數週內展開。《國防新聞》（Defense News）先前指出，「未來戰術無人機系統」不僅僅是RQ-7的更新計畫，更會與美國陸軍下一代空中機動載具計畫「未來垂直起降載具」結合，打造一體的美國陸軍未來有人、無人航空器作戰架構。

(中時新聞網)