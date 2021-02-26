台灣採購BNT疫苗爆發黑幕爭議，美麗島電子報董事長吳子嘉指控衛福部長陳時中公然說謊，以保護意圖插手採購的吳姓立委。對此，陳時中今赴立院備詢，被多次問到是否要對吳子嘉提告，他一再跳針說這是惡意的新聞，他對自己有信心，不需借用外力表達清白。當立委質疑「我對你沒信心」，陳時中疑似被激怒到語無倫次，脫口而出「很好，那你去告我啊」。

衛福部繞過大陸代理商向輝瑞BNT訂購500萬劑疫苗碰壁，部長陳時中暗示遭陸方攔阻。事後，美麗島電子報董事長吳子嘉指控，陳時中在採購BNT疫苗的事件上是公然說謊。

立法院今邀集行政院長、衛福部長陳時中，赴立院針對疫苗採購進行專案報告。國民黨立法院黨團總召費鴻泰質詢，引述吳子嘉日前公開說法表示，陳時中在與香港雅各臣代理商洽購BNT疫苗的過程有「蟑螂」，某吳姓立委與特定業者插手搶作中間人，陳時中為保護這組人馬卻公然說謊，導致採購價格比與上海復星的代理還貴1.5億美元，「台獨是貪汙的保命丸」。

費鴻泰引述完吳子嘉的指控後，質問陳時中「我一字不減唸出這一段，你要不要對吳子嘉提告？」陳時中僅說這是屬於惡意、假意的新聞，並未對是否提告表達看法。

費鴻泰追問，「你到底要不要提告？如果你認為自己清白就提告」。陳時中回應，現在部內的法制組是建議他提告，不過，「我本身清白，我不用透過提告表達我的清白」。

費鴻泰聽聞這樣的回應，直說「你好丟人」，結果陳時中沒把話聽完，就又插話說「我是清白的，我不需要借用外力表達清白，怎麼可以叫可憐，不會啦。」他還稱，「我對自己有信心，所以不用藉由外力表達啊。」

未料，當費鴻泰又說了一句「我對你沒信心」，陳時中似乎被激怒，語無倫次的說「很好，那你去告我啊。」

面對陳時中反過來要立委對自己提告，費鴻泰一臉無奈地回說，「你這種官，實在不適合坐在這個位置」。結果陳時中又說，「你可以要求，我可以虛心受教」，讓費鴻泰聽得直搖頭。

(中時 )