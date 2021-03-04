大陸3月起禁止進口台灣鳳梨，恐衝擊鳳梨產業，至於為何大陸做出此決定，民進黨立委陳亭妃認同一種論調，即台灣蔬果的種植技術已漸被轉移到大陸，大陸全部學走後就一腳踢開台灣，她更稱，「這都是國民黨害的」。對此，資深媒體人陳揮文昨(3日)在廣播節目中忍不住批，什麼事都推給國民黨就好了，「哪那麼廉價的執政啊？」

陳亭妃2日指出，國民黨執政時，「有很多官員到大陸抱大腿」，並且將台灣很多農業技術還有種苗往外移，當時他們還十分自滿，並一直將此事作為成績對外宣傳，結果如今卻慘遭大陸反撲、自食苦果，「而這苦果就是國民黨給我們的」。此話一出，立刻引發網友爭論。

針對陳亭妃說法，陳揮文3日在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中說，「什麼事都推給國民黨就好了，你這樣的水平要選台南市長，我要幫國民黨台南市議員謝龍介加油，謝假如因為這樣還選輸陳就要昏倒了」。

另外，美國駐聯合國大使克拉芙特之前訪台的行程喊卡後，陳亭妃也曾說，國民黨要為這次取消負相當大責任，加上這次鳳梨事件，陳忍不住說，「你是執政黨立委，卻說出這些話，這什麼水平，實在看不懂，在野時罵國民黨，執政怪國民黨，難怪綠色是原諒的顏色」。

接著陳揮文諷刺地說，「那大家都去當民進黨政治人物好了，在野的時候罵，執政的時候就怪別人，哪那麼廉價的執政啊？你們執政5年了耶！」

(中時新聞網)