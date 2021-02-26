「藻礁公投」近來掀起政治風暴，狂襲執政的民進黨。到底，此事件的來龍去脈究竟如何？為何引起民間怒火，並讓民進黨焦頭爛額。《中時新聞網》為讀者整理出五大關鍵點，還原爭議始末。

●什麼是藻礁？

藻礁是由珊瑚藻構成的植物性造礁，造礁過程極緩慢，10年僅生長1公分左右，因此大面積的藻礁地形可說是非常珍貴，而位於桃園觀塘大潭工業區內的藻礁，是全球唯一在淺水域沙灘上發育的藻礁海岸，除了有7600年歷史，更養育近百種海洋生物，包括保育類柴山多杯孔珊瑚、綠蠵龜等，2019年國際海洋保育組織「Mission Blue」更將大潭藻礁列為全球希望熱點（Hope Spot）

●藻礁跟台灣發電關聯?

綠營已擬2025年非核家園目標，蔡政府因此也設定未來天然氣發電占50％、燃煤30％、再生能源20％，台灣產業發展需要穩定供電，若沒有第三接收站，影響全台供電6％。蔡政府後拋出若沒有三接，改採台北港替代案，北部會缺電，不免讓人疑惑「如果沒有三接就只能默默承受缺電危機嗎？」

●朝野今昔說法

蔡英文總統2013年曾對環團承諾「藻礁永存」，且桃園市長鄭文燦2014年也說過「保育藻礁永不妥協」。2015年馬政府時期，中油雖然規劃三接站面積232公頃，但因影響藻礁生態引發爭議，且這項規劃也沒有進入環評程序。如今蔡政府稱現行三接的模式，縮小開發面積，認為仍可保護藻礁，卻仍引發藻礁公投成為政治議題，如果過了，可能被迫改到台北港，則整個工程將延遲11年，北部也將出現缺電危機，再度引爆民間團體怒火。

●這次的爭議點是什麼？

三接工程預估2025年完工，但三接棧橋新建工程一艘工作船，在2020年3月因氣候因素斷纜擱淺在藻礁上，現場約0.58公頃的藻礁遭到剷除，引起社會關注，環保團體同年12月發動「搶礁藻礁公投連署」，強調先前就有許多民間團體無法接受環評決議，加上此意外事件，憂心加深破壞藻礁生態疑慮，盼透過公投停止開發。

●各方批民進黨

◎國民黨：黨主席江啟臣批，民進黨政府主導的第三天然氣接收站的開發，現正備受威脅，如同萊豬開放進口，民進黨是一個不願意與民眾溝通的政黨，若沒有足夠討論的情形下貿然開發，失去的藻礁再等7600年也不一定能長回來。

◎民眾黨： 民眾黨立委蔡壁如直言，綠營製作非常大量懶人包說明，內容實際看互相矛盾，像是開發面積縮小，但整個工業港完全沒縮小，卻用網軍製作大量懶人包洗腦民眾，呼籲民進黨要講清楚。

◎學者：批評政府為提早10年使用天然氣，毀掉7600多年才得以形成的世紀級藻礁，實在不划算，除了台北港替代方案，政府也可徵收利用六輕大片土地，不但能立即建造，也能減少石化產業的碳排放。

藻礁爭議事件簿。(圖／合成圖，素材來源：蔡英文、鄭文燦、賴清德臉書、達志影像；陳友齡製圖）

(中時新聞網)