藻礁公投連署成案在即，行政院發言人羅秉成今表示，興建第三天然氣接受站不是環保對抗經濟或人民對抗政府的問題，而是環保跟環保的抉擇。（林縉明攝）

珍愛藻礁公投連署近期暴增，成案在即，行政院發言人羅秉成今重申政府全力保護藻礁立場；羅秉成說，藻礁議題不是人民對抗政府，也不是環保對抗經濟，精確的說是環保跟環保抉擇的問題，此議題是單一政策公投，不須過多政治語言，政府部門秉持公開態度說明，期待跟外界更多討論。

中油第三接天然接氣站興建計畫，因涉及桃園大潭藻礁生態保護，引發環保團體反彈，發起公投連署，眼看藻礁公投議題延燒，羅秉成表示，政府全力保護藻礁，立場跟年輕人、環團站在一起，彼此不是互相對手，可以攜手共同解決問題，精確地說，這問題不是人民對抗政府，是環保跟環保抉擇的問題。

羅秉成說，藻礁公投對單一政策公投，不須過多政治語言，政院秉持公開透明態度，盡力對外界說明相關資訊，期待促成更多對話跟討論。

羅秉成提到，政府希望如期達到2025非核家園的理想，減核政策就是盼達到目標，興建三接是為了「增氣減煤」，減少用煤氣發電，改善空汙問題，這是增加燃氣機組原因，也是希望三接如期完成原因，若三接政策終止，要選其他地方開發，推遲時間至少超過10年以上，不排除電力因此吃緊。

羅秉成說，台灣需要整體調度能源，萬一出現缺電危機，北部供電非常重要，在這種狀況下可能要中電、南電北送，但電力併網會有風險，產生電力不足問題；各種能源開法，往往能源發展與環保處於緊張關係，如何兼顧取得平和，政府有責任說清楚，也要有詳盡規畫避免產生風險。

(中時 )