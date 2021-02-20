全球染疫人數下降，新冠疫苗也已開打、成效顯著，但變種病毒散播加劇，繼英國、南非及巴西之後，日本出現新的變種病毒。美國科學家更發現兩種病毒合體的「混種病毒」，顯示疫情進入新階段，民眾不能掉以輕心。

世界衛生組織（WHO）針對新冠肺炎（英文：COVID-19，一稱武漢肺炎）報告指出，全球感染人口正減少中，在疫情最嚴峻的英國和美國，都有超過20%減幅。但與此同時，變種病毒的演化和傳播都邁向新高峰，美國科學家首度發現兩種變種病毒合體、演化成為混合種，目前無法確定是否會影響疫苗的效果；此外，全球也出現更多變種病毒確診。

●首例病毒合體 可能整合不同變種之優勢

根據《新科學人（New Scientist）》報導，在英國肯特郡（Kent）發現的「B.1.1.7」變種病株、以及在美國加州發現的「B.1.429」變種病株，被證實首度合體突變，成為一種高度變異的混合基因型病毒，是新冠疫情以來第一個「基因型重組」案例。

美國華威大學（Warwick University）病毒專家揚恩（Lawrence Young）指出，基因型重組是新冠病毒演化的關鍵，類似情況在人類身上比較少見。病毒基因型重組顯示新冠疫情已經進入新的階段，帶來截然不同的挑戰。

B.1.1.7病株的傳染力強、且更致命，B.1.429則能逃避免疫系統。它們之所以會合體變種，是因一名患者同時感染了兩種病株，引發病毒基因型結合、重組。發現新款混合種病毒的研究人員柯柏（Bette Korber）指出，類似的病株合體情形，恐讓不同優勢的變種病毒「強強聯手」，製造出更難纏的新冠病毒。

科學家還沒幫新發現的混合種命名，對其特性掌握也有限，無法確定這款變種病毒是否已經人傳人。目前已知的是，普通變種病毒一次只能進行一種突變，但混合基因型的變種病毒，卻能一次整合多種突變，為防疫帶來新的變數。

●更多國家出現變種病毒 增添防疫不確定性

根據WHO報告，近日感染人數雖下降，但許多國家的變種病毒確診數也有增加的趨勢。傳染力極強的B.1.1.7病毒株，在多達94國都已出現、範圍橫跨WHO所定義的全球6大區域。

2019年新冠肺炎爆發至今，已經出現數千款變種病毒，其中大都沒有強烈威脅性，但部分變種病毒傳染力更強，也更致命，有些則能避開抗體，或是保護其他新冠病毒不受免疫系統攻擊，恐使疫苗效果大打折扣，也可能讓病患重複感染。

英國雷丁大學（University of Reading）細胞生物學家克拉克（Simon Clarke）博士告訴《太陽報（The Sun）》：「（病毒）變種是正常現象，但某些變種會增添防疫疑慮，事關重大，絕不能輕忽。」

變種病毒首度出現合體，疫苗效果恐會因此降低，為疫情增添新變數。(圖片來源/Unsplash 康健雜誌提供）

●變種病毒肆虐 疫苗效果恐遭削弱

部分變種病毒株的傳染力雖然更強，但這跟是否降低疫苗效果不見得有直接關聯，需要進行多番實驗確認。

美國哥倫比亞大學醫學院教授何大一在實驗中將已接種輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）疫苗者的血液樣本與變種病毒相融，發現疫苗製造的抗體仍具保護作用，但效果大不如前。在針對南非變種病毒的初步實驗中，諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗和嬌生疫苗的效果也有弱化情形，與何大一的實驗結果相近。

但也有專家指出，許多款新冠疫苗都使用最新、最彈性的技術製作，要因應變種病毒做更新升級，並不會太困難。接下來的難題在於：要在什麼時間點確定修改疫苗、還有要修改哪些部分，目前仍需持續掌握病毒的突變規模，才能進一步評估。

資料來源：New Scientist、CIDRAP、DailyMail、The Sun、CNBC

(中時新聞網)