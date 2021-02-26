日本因新冠肺炎疫情在10都府縣實施緊急事態宣言，原定至3月7日止，但部分府縣將提前解禁。日本研議，解禁後，大規模活動參加人數限制將階段性放寬，由5000人放寬至1萬人。

日本為防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情擴大，針對首都圈1都3縣（東京都、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣），與大阪府、京都府、兵庫縣，以及愛知縣、岐阜縣、福岡縣發布緊急事態宣言，實施期間至3月7日止。除了首都圈1都3縣之外，日本政府今天決定6府縣將提前於2月28日解禁。

日本讀賣新聞報導，日本政府上個月7日發布緊急事態宣言，目前有10都府縣是宣言適用地區，政府考慮在宣言解禁後，階段性地放寬大型活動的參加人數限制。

宣言對象地區目前像是體育賽事或演場會等大型活動以容納5000人為上限，日本政府正考慮放寬至1萬人。此外，還在研議是否在宣言解除算起的一個月後，將大型活動人數放寬至「可容納人數的50%」。亦即，如果是一座可容納4萬人的會場，最多將可容納2萬人。

有關邊境管制，日本政府大致上決定在3月7日緊急事態宣言全面解除後，仍持續維持禁止全球外籍人士新入境的措施。這主要是因為海外持續發生變種病毒流行，日本政府認為有必要徹底做好防疫。

日本於去年12月開始禁止來自全球的外籍人士新入境，今年1月，原本以例外的方式同意中國、韓國等11國商務人士往來的措施暫停實施。日本政府將觀察疫情變化，再決定何時鬆綁入境。

(中央社)