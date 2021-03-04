台北加碼Go補助告罄，台北天成大飯店自主推出「憑消費發票補助房價」活動促銷，即日起至2021年4月30日止，憑台北車站內當月消費發票，每張發票折抵房費300元，依房型人數每人可憑一張發票折抵，再創飯店促銷客房新模式。

天成大飯店推的「享購天成住房專案」，兩人成行週日至週五入住精緻雙人房或精緻雙床房含早餐每晚專案價1,399元起，週六與連續假期每晚專案價1,699元起，溫馨家庭四人房專案價2,999元起，搭配享購天成發票折抵活動，雙人房最高可再折抵600元（憑台北車站內當月2張發票）；憑發票以此類推三人房最多可折抵900元（3張發票）；四人房最多可折抵1,200元（4張發票），等同四人入住溫馨家庭房每人只要450元起，再加贈飯店自助式早餐，相當超值優惠。

台北天成大飯店座落於捷運台北車站M3出口旁，絕佳的地理位置與五鐵共構便捷的交通，加上台北車站近年來商圈發展更是蓬勃，每日人流近70萬的人潮商機，提供遊台北旅客住宿、用餐與購物便利選擇。如今天成飯店挾地利優勢推出特殊主題促銷，預料對不少遊台北的客人具吸引力。

(工商 )