日本海上自衛隊音響測定艦「安藝號」（JS Aki AOS-5203）4日開始服役，該艦具備掌握潛艦動向所必要的海中聲音探測功能。據共同社報導，海自的測定艦將因此從2艘變為3艘，在東海和南海頻繁活動的中國提升了潛艦運用能力，海自此舉意在加強反潛作戰應對能力。

「安藝號」是日本近30年來打造的第一艘測定艦。海自上一次新測定艦入役是1992年的「播磨號」（JS Harima, AOS-5202），它和原先的「響號」（JS Hibiki, AOS-5201）都是在冷戰時期便已規劃。冷戰結束後，這類海監船的需求大減，直到中國大陸崛起，成為軍事強國後，才又改觀。

「安藝號」4日在建造方三井E&S造船玉野艦船工廠（岡山縣玉野市）交付，還舉行了證明加入自衛隊編制的自衛艦旗授予儀式。部署地為吳基地（廣島縣）。

據海自稱，音響測定艦拖曳水下聲波探測器（聲納）航行，蒐集聲音數據。據稱，「安藝號」的聲納蒐集能力覆蓋數百公里範圍。

為避免船體因海浪搖晃而影響聲音數據的蒐集，「安藝號」採用船頭至船尾的船身中央部分像隧道一樣挖空的「雙體船」形狀，還配備可供直升機起降的甲板。船體全長67公尺，寬29.9公尺，標準排水量為2900噸。航速為11節，船員約為40人。艦名取自瀨戶內海的安藝灘。

海自一把手、海上幕僚長山村浩在2日的記者會上強調：「鑑於有必要從海洋蒐集情報而升級為3艘艦的體制。力爭提高使用率以增強能力。」

(中時 )