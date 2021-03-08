共軍機艦頻繁侵擾台海，蔡英文總統今天視察負責監控共艦動態的海軍131艦隊，肯定國軍英勇的表現，展現出捍衛「國土主權、寸步不讓」的決心。她期盼國防部持續提升三軍聯合作戰能量，拓展全民國防，達成重層嚇阻的戰略目標。

蔡英文今天上午前往基隆八堵營區視導「陸軍三支部八堵油料分庫」，聽取補油庫庫長顏志剛任務簡報，並至安管中心了解設施及運作模式，隨後頒發加菜金，慰勉國軍弟兄姊妹的付出。

蔡英文隨後也前往肩負海上巡邏重任的威海營區「海軍131艦隊」，聽取隊長曾安國行程簡報，親自登上蘭陽軍艦，視導士官兵餐廳、機艙控制室及女性官兵生活區，了解國軍在艦上的工作與生活作息。並與131艦隊、基隆通信隊及陸戰隊警四連的官兵代表共同用餐。

蔡英文致詞時代表國人感謝國軍弟兄姊妹，24小時忍受海風侵襲、忍耐寒冷，為我們守護海疆。她說，131艦隊在平時監控共艦動態，負責東引、馬祖運補護航，當緊急災害發生時，更會立即出動協助救援，責任重大。

她提到，在簡報中，看到大家捍衛海疆的努力。國軍英勇的表現，展現出捍衛「國土主權、寸步不讓」的決心。「國家有各位的守護，國人都可以很放心。」

蔡英文表示，國軍全力保衛國家，她身為中華民國三軍統帥的任務之一，就是要提供國軍官兵有更好的裝備、生活設施。過去在前國防部長馮世寬丶嚴德發的努力下，從國防產業的推動、提升個裝，到營舍整建，都有許多進展。

去年國艦國造也有很多成效，她說，現在，沱江艦後續艦已在今年1月1號編入艦隊，實施接艦官兵訓練，就是其中成效之一。「相信有這些高效能的軍艦加入，一定會讓131艦隊如虎添翼」。

威海營區遷建案已動工，先期工程也已完工。蔡英文承諾，後續的工程我們也會加快腳步進行，一定儘快讓大家有更新、更現代的裝備和營舍來使用，讓131艦隊的戰力能夠更提升。

新上任的國防部長邱國正今天也在現場，她除了要請邱部長督導海軍，確保營區整建進度。也期待邱國正在落實現有規劃專案的執行中，未來也要更加提升三軍聯合作戰能量，拓展全民國防，達成重層嚇阻的戰略目標。她強調，強化保衛國土的能力和信心，有賴於我們大家共同的努力。

今天是3月8日國際婦女節，蔡英文也提到，許多女性官士兵的專業表現獲得大家的認同，證明了不論性別，都可以承擔起保家衛國的責任。她也再次感謝131艦隊及現場所有官兵為守護國家所做的付出和努力。

(中時 )