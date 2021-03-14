國民黨不分區立委陳以信，因獻花給行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中，引發爭議，不僅丟了召委還被送國民黨考紀會。對此，前立委蔡正元昨(13)日就在臉書引用美麗島電子報董事長吳子嘉的「金句」，指出大多數國民黨人都沒辦法理解民進黨的狼性，陳以信的行為就好像一塊三分熟帶血的大牛排，在民進黨眼中甜美多汁又有典範效應！

蔡正元日前就曾在臉書中指出，他沒有辦法理解陳以信向蘇貞昌、陳時中獻花的邏輯，表示古今中外真的沒有看過在野黨趁著總質詢向執政黨獻花，陳以信開創了歷史先例，只因為蘇貞昌、陳時中是防疫人員的上司，獻花給蘇陳兩人就等於獻花給防疫人員？難道民進黨立委王定宇要獻花給黨發言人顏若芳，感謝顏對他照顧周到，另也因為蔡英文總統是顏的上司，所以就要跑去獻花給蔡英文嗎？這個邏輯太怪了。

而他昨晚更在臉書上引用吳子嘉的「金句」，表示國民黨的人根本就沒有辦法理解民進黨的狼性，「這群人每個都穿著一樣的服裝、用著一樣的外貌，個個都滿懷著對於國民黨人的鄙視以及仇恨」，而這就是兩個黨在本質上的差異，而這次陳以信的行為，看在民進黨的眼裡，就好像一塊三分熟帶血的大牛排，甜美多汁又有典範效應！

蔡正元的說法引發網友討論，表示「陳以信黨運前程到此為止」、「就一堆傻國民黨人還在自以為高大上，跟一群卑劣的土匪還講公理正義」、「不開除，黨主席也不用幹了」、「該說民進黨眼中，陳就是國民黨的破口」、「騙騙騙還是騙」、「不以人廢言，吳董厲害 ，一針見血」、「國民黨好像很多這種練氣士，難怪一蹶不振」、「陳以信這一齣戲，又讓國民黨成為了笑話」。

(中時新聞網)