綜觀近期的兩岸互動，疫苗紛爭等劇碼依舊上演，但此刻的對峙旋律上，似乎多了幾聲「和緩」清音。

2月9日，年前最後一個上班日，蔡英文召開國安高層會議，針對兩岸、台美與疫情發表談話，並在論及台海穩定時表示，「在歡慶華人世界共同的傳統佳節時，我們也要在此，祝福對岸人民新春安康，也希望能共同促成兩岸的和平穩定」，顯然欲藉兩岸共有的年節傳統，釋放善意的溝通訊號。

如此姿態，持續到了年後開工。2月19日，總統府召開記者會，宣佈前陸委會副主委邱太三接任陸委會主委、陸委會主委陳明通轉任國安局，國安局長邱國正接任國防部長，現任國防部長嚴德發則轉任國安會諮詢委員。這場倏忽而至的人事大風吹，被外界解讀為蔡英文遞向北京的橄欖枝，用以和緩兩岸對峙，畢竟邱太三在兩岸議題上偏屬「鴿派」，就連陳明通在接任陸委會之初，亦曾有過「非鷹派」的溫和樣貌。

然而細究上述「校正」，從公開拜年，到啟用溫和派官員分掌陸委會與國安局，所謂和緩，其實暗藏口不應心、另有謀算的玄機。

遙望美國而後動

由蔡政府立場觀之，國安會議發言也好，國安人事更迭也罷，不過盡是戰略迷障。項莊舞劍、意在沛公，台灣看似在兩岸和穩的宴席上翩翩起舞，其實真正在意的觀眾唯有一位，那便是遙坐席外的美國。

首先，在國安會議談話中，台海穩定雖位居第二要點，卻依舊讓位身處第一要點的「台美關係穩健發展」。細究當天談話，蔡英文列舉了駐美代表蕭美琴獲邀參加拜登（Joe Biden）的就職典禮、美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與美國務卿布林肯（Antony Blinken）的「挺台」發言等事例，強調台美關係不受美國政權更迭影響，並表示對於印太地區的安全議題，將與美國維持最好溝通狀態，更提及「美軍機艦多次以執行自由航行任務，展現美國對印太地區安全現狀遭到挑戰時的明確態度」。在此脈絡下，台海議題縱有「拜年」加持，卻顯然是台美關係裏的配角。

而在國安團隊人事變動上，台灣更明顯「遙望美國而後動」。在川普（Donald Trump）執政末期，台灣無底線地充當反中前鋒，於軍購、疫情、人權政治的場域裏，積極配合美國演出，縱使遊走於覆滅邊緣，亦要演出飛蛾撲火的壯烈，只要今天不要明天；如今之所以走馬換將、急速轉彎，也非戰略自主猛然覺醒之故，而是因應美國改朝換代，拜登首重防疫、紓困、修復對中對歐關係等考量，積極配合美國步調，這才退回鬥而不破的傳統路線。

換言之，眼下台灣的和緩姿態，溝通對象並非海峽彼岸，而是遠在太平洋另一端的美國，故其舉手投足間，盡顯自我矛盾的曖昧：躬身拜年拉近距離，卻滿嘴譴責對方為印太安全的「破壞者」，好替美國的「守護者」形象張燈結綵；換上帶有鴿派色彩的官員，然其能動性恰似無條件屈從美國的台灣，倘若「大局」需要，信鴿也得披上獵鷹的皮囊，硬著頭皮裝腔作勢。

生存資源已成「傲慢主人」

在印太戰略上，台灣對美亦步亦趨，成日擔憂自己無法配合美國的區域安全戰略，而不反思被綁上美國戰車的風險；在人事議題上，過往的陳明通受民意與美國戰略束縛，「知中」一面毫無施展空間，而今「鴿派」邱太三所面臨的局面，除了美國立場有所模糊外，台灣民意趨勢大抵不變，政府則依舊「從美」。這般「虛晃一招」，究竟能有多少說服力、又能對兩岸修好起到何種效果，可想而知。

儘管如此，前述考量已被台灣官方決策思維排除已久。綜觀歷史，小國之所以能在強權主宰的國際政治中生存，並為己身爭取生存空間，憑藉的向來是靈活的陽奉陰違、抵抗顛覆，好讓強權為己所用；無主體地過度選邊，往往預示著提早傾覆。然當今政府眼見台灣位處美中對峙前線，不僅無視中國崛起的現實，更不惜讓兩岸關係由目的降為手段，淪為「台美友好」的祭品。

而之所以會有上述發展，歸根結柢，乃是台灣深陷美國的一手營造的PUA（Pick-up Artist）氛圍，且依賴成癮又難自拔之故。對台灣而言，親美情結源於國共內戰與冷戰的共同發酵，當中更夾雜了些許「殖民先進性」的優越感，如此美國得以長年干涉台灣內政，只是歷任總統的抵抗程度各有差異。

但伴隨兩岸實力逆轉，台灣的經濟發展難再讓執政者得分，外交場域更是陷入名實之爭的虛無戰。種種因素交錯下，台灣政治人物決定「轉換思維」，將親美當作最大籌碼，「美國寵物」由此成為爭取執政的條件之一。在此脈絡下，放棄能動性，博求美國青睞，好以小恩小惠狐假虎威，便成了台灣政壇的集體潛意識，很多人謀求台獨，卻從未想過台獨應首先從擺脫美國控制、實現精神獨立做起。

而對美國來說，其自然樂見台灣的心態轉換，方能予取予求、毫無節制。兩蔣時期，台灣縱使身處冷戰前線，仍能保有一定自主性，包括不顧美國反對、陳兵金門，抑或在反攻大陸無望後開放探親，彼時美國至多是台灣的生存資源，而非傲慢之主。然而，當台灣改換心態，台美成為主奴關係，美國的PUA便能進一步發揮作用，台灣由此淪為霸權的戰略玩物。

自甘被PUA的「戰略自主」

首先，美國調動了控制關係中的「馬太效應」機制：為關係投入越多者，越不易被珍惜，越自利者反能營造更多吸引力，如此手法僅能對心理上處於弱勢者發揮效力，但偏偏當今台灣便是這般心態。故美國能屢屢要求台灣，為「深化」台美關係，做出相對高成本的犧牲。

例如川普執政末期，中美對峙劇烈，衝突氛圍瀰漫台海上空，美國卻偏在此時放出「要將台灣建設為刺蝟島」的相關風聲，顯然是將軍火商與選票利益置於台海安寧之上，且不惜讓台灣做中美交惡的敢死先鋒。而彼時台灣政治人物雖未明顯響應，卻也藉由親民進黨政府媒體屢以「社論」形式，順勢鼓動要做刺蝟島的言論風潮，且台灣亦在川普下台前的2020年，通過了6項數額不小的對美軍購案，明顯是對美做足了裏子面子。

其二，美國用上了「間歇強化」的心理機制，即以隨機獎勵與懲罰的形式，讓被控對象徘徊於「毫無挑戰」與「全無餘地」的心理峰谷間，使其在失望之餘欲罷不能。最明顯案例，便是萊豬進口，以及那諸多口惠實不至的經濟對話、官員來台與疫苗需求。

在萊豬風暴中，只見政客誇誇其談，能用萊豬換取國際空間，結果前者究竟拓寬多少，尚未可知，倒是馬上迎來美國課徵的輪胎重稅；經濟對話亦未有實體進展，但對台灣政客而言，光是「對話」本身，便足以當作政績大內宣一番，自被視作獎勵。

如此付出與投入不成比例、且獎懲機制全然不明的恐怖關係，卻能宰制台灣朝野，進而深入社會骨血，這背後固有美國的宰制技巧，但台灣政界的自踐尊嚴亦為箇中關鍵。

綜觀蔡政府此次和緩舉措，其看似以台灣為主體，實則盡顯「唯美是從」的執政心態，只不過角色形象由川普時代的獵犬，換成了拜登執政初期的家貓；而總統本人貌似積極調解僵局，欲做吹起春風的海峽棋手，實在粉墨登場的步伐中，自曝台灣甘受美國驅使的蒼白現實——但凡華府佈局需要，立場與人事皆可為其暫時改易。

到頭來，眼下的和緩並不意謂兩岸關係即將回暖，反是台灣依賴美國成癮的悲劇映照。

《多維TW》月刊064期

(中時新聞網)