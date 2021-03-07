《星條旗報》6日報導，美軍印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）日前出席美國企業研究所論壇會議時警告，隨著中國大陸軍事力量的快速發展，北京在西太平洋很快便能超越美國；加上美國嚇阻力的可信度不足，大陸很快便會大膽地「強勢改變」西太平洋區的現存秩序，最快10年內採取行動。

戴維森表示，「中國大陸正尋求創建全新的世界秩序，這毋庸懷疑。與此同時，中國大陸尋求的是帶有中國特色的國際秩序，這就跟他們常掛在嘴上的，國家權力重於國際法一樣」。

美國在二次世界大戰後，已建立的亞太自由貿易與自由航行政策，恐因北京限制南海的通行而遭到破壞；雪上加霜的是，這條航線恰巧是全球經濟通行的要道。

戴維森強調，最重要的是，從現在起到2026年這段期間，短短十年將成為北京界定自己能力超越美國的完成期。屆時，其將「能夠強勢改變區域現狀的維持」。

儘管戴維森沒有具體指出中國大陸將採取哪些行動；但他強調隨著軍事平衡預來愈失衡，北京將有能力在美軍能夠展開有效回應之前，先發制人採取行動。

目前戴維森正爭取2022財年獲得46億美元(約新臺幣1,296.04億元)的預算，以及2027年底前投入273億美元(約新臺幣7691.77億元)於「太平洋嚇阻倡議」。「太平洋嚇阻倡議」為2020年所提出，將為處於大國競爭時代下的印太美軍，提升國防預算。

不過，由於戴維森喊出的46億美元，超過目前財年22億美元的2倍；加上新冠肺炎大流行的影響，國防預算恐維持平緩，故難以樂觀五角大廈會首肯戴維斯的請求。

戴維森也提到，部署陸基神盾防空雷達與飛彈系統一就是其首要優先任務。他強調，關島位於第二島鏈，對於維持區域嚇阻與穩定擁有關鍵重要性，也是美軍在國際換日線以西最重要的作戰點。

報導指出，2020年10月，美國陸戰隊正式宣布「布拉茲營區」建設計畫正式啟動。這是自1952年以來，陸戰隊首座新建的基地。預計未來5年將自駐日本沖繩陸戰隊第3遠征軍，抽調5,000名陸戰隊、轟炸機、戰鬥機與潛艦，進駐於此。

戴維森解釋，大陸水面艦艇與潛艦已繞行關島、北馬里亞納群島，轟炸機也在菲律賓海出沒，隨之產生的彈道飛彈威脅，讓美國不僅需要自關島出擊，還需要能夠為關島作戰，而區域飛彈防禦也變得相當關鍵。

他補充道，陸基神盾能發射戰斧巡弋飛彈，也可使用SM-6飛彈進行防空、反水面作戰與彈道飛彈防衛。到2027年，關島防衛系統費用約16億美元。關島的飛彈防禦系統將由終端高空區域防禦系統(THAAD)，與海軍驅逐艦構成，將有效防禦來自北韓的流氓飛彈攻擊。

美軍太平洋司令部聯合情報中心前作戰處處長舒斯特（Carl Schuster）也認同北京正加速超越美國的進程。他強調，中國大陸在習近平領導下不停加速建軍、現代化與戰鬥戰備的腳步。就海上飛彈發射器與陸基空中武力而言，其數量已超越美國。

不過，對於戴維森認為北京會在10年內採取行動，舒斯特卻不這麼認為。他表示，「我不認為北京已做好準備，2025年對台發動兩棲突擊；但我確信如果北京打算發動事變，習近坪勢必會讓共軍建立相關能力與功率比(power ratio)，進而迫使美方行動暫停」。

光是2月，大陸戰機擾台次數就高達26次，頻頻挑戰台灣的防空識別區。對此，舒斯特也認為，習近平對台灣的「恫嚇戰役」將自多處戰線發動，共機擾台就是很明顯的例子。

舒斯特也表示，中國大陸水面戰艦數成長速度高出美國5倍。「這些戰艦就算不能與美國匹敵，其能力也相去不遠。由於大陸將之集中部署於西太平洋，讓北京能在選擇的時間點使其發揮主場優勢」。

事實上，防長奧斯汀在這場論壇致詞中，直接點名五角大廈已將「中國大陸列為頭號挑戰，並擬定正確的作戰想定、能力與計畫，以加強嚇阻與維持美國競爭優勢」。

在日前另一場研討會中，戴維森也提到美國對中國大陸的嚇阻戰略，必須包括美軍的高機動性與火力的深度。目前陸戰隊與陸軍都計畫成立快速移動非但單位，可自西太平洋重要節點島嶼擊毀水面上的船艦。與此同時，美軍也和盟國與合作夥伴，提高資訊分享與彼此相互操作性

戴維森也提到，中國大陸利用經濟工具，在整個太平洋島鏈上進行腐蝕、脅迫與延攬等作為，類似活動頻率驚人。過程中包含對政府與企業菁英，進行檯面下的收買，有時則直接脅迫行動。

其強調，嚇阻不該淪為虛張聲勢，而是建立在能力與可信意志的展現，進而否決中國大陸的目標。「我們建立的有效嚇阻態勢，要明確地讓北京確信使用武力實現其目標，付出的代價恐過高」。

(中時新聞網)