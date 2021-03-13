美國總統拜登今天在四方安全對話領袖視訊峰會上表示，自由開放的印太地區至關重要，美國致力於與四方安全對話成員、合作夥伴與區域所有盟邦合作，以實現穩定。

美國、日本、印度與澳洲「四方安全對話」領袖視訊峰會今天上午舉行。拜登（Joe Biden）在致詞時並說，美、日、印、澳四國組成非常重要的團體，因為它致力於切實可行的解決方案與具體成果。

拜登也談到昨天簽署的「美國救援計畫」（American Rescue Plan）紓困方案。他表示，這項法案讓美國人民得以度過疫情大流行，並啟動經濟、復甦經濟，讓最需要協助的人獲得有意義的幫助。

經濟合作暨發展組織（OECD）日前上修美國經濟預測，從原先的3.2%上修至6.5%，高出一倍以上。對此，拜登認為「至關重要」，因為經合組織還預測美國的經濟成長將是今年全球成長的主要驅動力，美國的貿易夥伴也將因此受益。為實現這個目標，必須專注於增加內需和推動可持續的全球成長。

拜登表示：「我們面對重大的議程，但我對前景感到樂觀。四方安全對話對我們在印太的合作至關重要。」他期望在未來幾年與成員緊密合作，其他國家領袖也表達類似的意願，期望在印太地區展開合作。

今天出席四方安全會談的除了拜登、日本首相菅義偉、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、印度總理莫迪（Narendra Modi）外，美方的參與者還有副總統賀錦麗（Kamala Harris）、國務卿布林肯（Tony Blinken）、白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan ）、白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）、白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）與白宮南亞事務資深主任古哈（Sumona Guha）。

(中央社)