白宮發言人莎琪今天表示，美國前總統川普有關2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的言論，「無疑」影響亞裔美國人遭受攻擊的情況升溫。

今天白宮例行簡報會中，一名記者追問莎琪（Jen Psaki），何以總統拜登說他不願對21歲男子朗恩（Robert Aaron Long）昨天的攻擊事件作評論時，莎琪作上述表示。

朗恩因涉及亞特蘭大地區3起按摩館槍擊案，造成8 人遇害，已被警方逮捕，並以謀殺罪名起訴；8名受害者中有6人是亞裔女性。

財經內幕（Business Insider）網站報導，記者問莎琪：「擴大來說，何以總統認為在美國發生亞裔美籍人士遭受攻擊事件增加？」

莎琪回答：「我認為無疑地，前總統任內出現一些傷害性的言論，...指稱COVID-19為『武漢病毒』等等，導致外界對亞裔美國人族群有不正確、不公平的看法，並...使得亞裔美人受威脅程度升高，我們正在國內各地見到這種情況。」

莎琪又說，「這就是為什麼，早在昨晚的可怕事件發生之前，總統已感到提及這項議題的重要性」，並「在上任後首場黃金時段演說中強調這件事，及任期之初便簽署相關行政命令」。她指的是拜登1月26日簽署備忘錄，譴責針對美籍亞裔人士與太平洋島民的暴力與種族主義行為。

莎琪還說，拜登「將繼續設法提升和討論這項議題。」

(中央社)