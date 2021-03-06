美國有線電視新聞網(CNN)6日報導，中國大陸正身處全球罕見的造艦狂潮之中。自2015年習近平下令投資造船廠與造艦科技，迄今共軍海軍已成為全球規模最大的海軍。到了2024年，共軍作戰船艦數字更將成長至400艘。共軍海軍更野心勃勃地要走入藍水，期盼未來足跡能遍布印度洋、北極，甚至大西洋。

根據美國「海軍情報辦公室」(Office of Naval Intelligence, ONI)估算，在2014年時，共軍海軍艦隊的戰鬥艦約255艘；到了2020年底，已成長至360艘，較美軍多出60艘。ONI預測，到2024年時，共軍戰鬥艦的數字將成長至400艘。

2020年12月，美海軍、陸戰隊與海岸防衛隊發布《海上優勢：整合海上各領域權力》。報告指出，僅僅20年內，中國大陸海軍戰鬥艦數量上成長逾3倍。「中國大陸已擁有全球最大的海軍戰力，大陸海軍正已驚人的速度興建現代化水面戰艦、潛艦、航艦、戰鬥噴射機、兩棲突擊艦、核彈道飛彈潛艦、大型巡防艦與極地破冰船」

CNN表示，中國大陸所興建的部分船隻，等同、甚至超越美國或其他海上強權的水上船艦。美國海軍戰爭學院教授艾瑞克森（Andrew Erickson）指出，共軍海軍接收的不是大陸造船業中的糟粕，而是性能出眾而複雜的船艦。

以055驅逐艦為例，部分分析師認為其火力甚至超越美國提康德羅加級（Ticonderoga-class）巡洋艦；而大陸的兩棲突擊艦更能將龐大的共軍部署於外國海岸附近。

CNN認為，比對大陸在2025年將擁有400艘船艦；美國海軍的355大艦隊無疑在數量上處於劣勢。不過，這並不代表美國海軍已見證世界頂級戰鬥部隊的末日。若從人員總數來看，美國海軍略勝一籌，其現人員數逾33萬，遠超過中國大陸的25萬。

文中指出，美國海軍在以下幾點擁有優勢。美國海軍的武裝艦艇(如導引飛彈驅逐驗與巡洋艦)仍較中國大陸噸位更重，數量也較多。這讓美國在巡弋飛彈的發射能力上，擁有顯著優勢。

國際戰略研究所的海軍與海上安全問題高級研究員查爾茲（Nick Childs）表示，美國水面艦有逾9,000座垂直飛彈發射器，而中國大陸僅有1,000座。同時，美國的50艘攻擊潛艦艦隊全數為核動力潛艦，中共卻只有7艘核動力潛艦，美國無疑擁有射程與耐久力優勢。

不過，北京在「家門前」就擁有數量優勢。查爾茲認為，「相較於美海軍，大陸海軍最大的優勢是巡邏、海岸作戰艦艇或巡邏艦等。中國大陸海警與海上民兵強化這些較小的船艦，使其總兵力成長近1倍」。

文中指出，由於美國深陷新冠肺炎大流行的泥淖之中，加上國防預算捉襟見肘等問題，而北京的國防預算又成長6.8%，整體趨勢無疑朝有利北京的方向發展。

短短20年內，大陸已非吳下阿蒙，這與其是全球最大的造船國有關。根據聯合國數據，若以總噸位數來計算，中國大陸於2018年佔全球造船市場的40%，遠超過座排老二的南韓(25%)。

中國大陸造船數驚人，已讓二戰期間的美國相形漸拙。在承平時期的2019年，北京建造的船隻數就已超過美國在1941至1945年的建造總數。更精確的說，二戰期間美國啟動緊急造艦計畫，當時美國造船量達每年1,850萬噸，商船隊總噸數為3,900萬噸；相較之下，中國大陸在2019年造船量逾2,300萬噸，北京商船隊總噸數逾3億噸。

大陸的國營企業大力發展商業運輸，一體兩面地成為海軍建設引擎。一旦發生衝突，包括商業造船廠在內的產業力量，隨時可轉為軍事生產與維修之用，進而增加大陸創造新軍事部隊的能力。

中國大陸商業造船廠的基礎設施、勞動力與科技，隨時能轉換為大量生產軍艦。2014至2018年期間，大陸生產的潛艦、戰艦、兩棲船隻與輔助艦，數量遠超過德國、印度、西班牙與英國海軍的服役艦艇數。以大陸海軍造艦的速度、新型軍艦具備的能力，其正從沿海防禦轉為區域最強大海軍；如果持續保持既定態勢，未來將具備權力投射能力。

另一方面，中國大陸龐大的地面飛彈部隊，不只保護大陸沿岸的船艦，更讓美方無法以壓倒性海空力量襲擊中國大陸本土。對區域國家而言，當其與美國的海上聯結遭大陸切斷，區域國家就更容易屈服在北京權力投射下。

從近海防禦的角度來看，近海意味著保護中國大陸的領土與水域，這也讓北京積極在南海進行島嶼軍事化的工程，好讓共軍海軍在維護國家主權、維持公海存在感等任務上享有優勢。

不過，過度投注資源在近海海域，恐讓大陸遭受遠洋海軍封鎖、切斷海上交通線(SLOC)，而喪失重要物資。此外，近海防禦無法維護北京在全球日益成長的經濟利益。為此，北京開始執行「遠洋護衛」。

遠海護衛反映共軍海軍走向世界的趨勢，是北京大政策的一部分，進而加強經濟與文化的擴張。北京夢想有一日，能像美國海軍航艦一般，在遠離家鄉的水域投射軍事力量。這不只是利益捍衛，更關乎北京樹立大國形象。

根據中國大陸的國防白皮書，遠海海軍有助於國際維和、救災與海軍外交。這種和平活動恰可成為戰時應用的保護色。因此，北京將擴大造艦、生產諸如飛彈巡洋艦或核動力潛艦，以組成航艦特遣隊。目前北京積極建造航艦中，未來大陸航艦將配備核動力反應爐與電磁彈射器。

從另一個角度來看，航艦特遣隊也可成為戰略拳頭，在戰時打擊重要節點或基地，以減輕近海戰場的壓力。

然而，現階段共軍海軍的實際實力，仍與其願景相去甚遠。目前共軍海軍2艘航艦航程有限，艦載機的航程、數量與機上的彈藥量等等，都相當有限。與美國11艘航艦相比，大陸仍無法望其項背。甚至，光是美國航艦戰鬥群上的艦載機，就已經比大多數國家的空軍還要強大。

儘管，共軍海軍船艦的足跡已到印度洋、地中海、北大西洋與俄國北部港口，但次數少且不頻繁。換言之，今天要談大陸向全球範圍投射權力，仍言之過早。

共軍正發展能對美軍發動有限進攻攻勢的能力。為此，共軍海軍積極提升聯合作戰、損害管制、後勤、情報能力，以求戰時能直逼美國海軍自家大門，如夏威夷。不過，CNN引述專家看法，認為北京實現藍水夢快則數年，慢則數十年。

在這個目標下，北京正設定可量化的衡量指標，包括更多海外基地支持共軍海軍。這讓未來共軍海軍的足跡，除了遍布印度洋，更可能進入北極，甚至大西洋。

(中時新聞網)