美國海軍太平洋艦隊臉書11日宣布，海軍勃克級導引飛彈驅逐艦芬恩號(USS John Finn, DDG 113)，10日依據國際法規範，執行例行穿越台灣海峽任務。這是拜登上台以來第3次美艦穿越台灣海峽，其目的在於驗證美國對合作夥伴的承諾，以及維持印度太平洋地區自由開放。美軍新聞稿指出，將在國際法規範下，持續在各地進行飛行、航行等任務。

這是拜登自2021年1月就任以來，第3次派遣美軍軍艦穿越台海；前2次分別為勃克級驅逐艦馬侃號（USS John S. McCain, DDG 56）於2月4日由北向南穿越台灣海峽，以及勃克級驅逐艦「魏柏號」(USS Curtis Wilbur, DDG 54)於2月24日穿越台海。

官方也特別秀出飛彈垂直發射系統，頗有秀拳頭的意味。(圖/美國海軍太平洋艦隊)

國防部今(11)日新聞稿指出，美驅逐艦航經臺灣海峽由北向南行駛。通過臺灣海峽南駛期間，「國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常」。

芬恩號是首次通過台灣海峽，而且罕見的在台海進行直升機起降演練。(圖/美國海軍第7艦隊)

2020年12月31日，馬侃號與魏柏號曾以雙艦編隊的方式穿越台海；如今通過的芬恩號是首次通過台灣海峽，而且罕見的在台海進行直升機起降演練。同時官方也特別秀出飛彈垂直發射系統，頗有秀拳頭的意味。

事實上，美印太司令戴維森(Philip Davidson)9日出席聯邦參議院軍事委員會時，才警告北京正加速取代美國，以及美國在國際法為基礎的國際秩序的領導地位。這樣的轉變最快在2050年發生，而台灣將首當其衝。

戴維森表示，大陸對台灣的威脅10年內變會浮現；最快6年，大陸就可能侵犯台灣。美國除提供台灣軍事建議、提升台灣防禦能力外，也會定期派出觀察員並提供協助。甚至，美方應重新審視過去執行40多年的戰略模糊。

因此，芬恩號此時走訪台海，似可證實拜登就任初期將延續川普執政時對中國大陸強硬的路線。使川普政府的印太戰略，相當程度地為後人所延續，而不會淪為人去政息。未來美艦穿越台海，也很可能常態化。

(中時新聞網)