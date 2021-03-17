美國南部邊界的非法入境數量達到20年來的新高，這些遠離家園的墨西哥人被發現後，只能關押在美國政府的拘留所中，成了美國的難題。美國總統拜登呼籲「請不要過來」。

今日美國(US TODAY)報導，與川普強勢禁止墨西哥非法入境不同，拜登上任後強調了移民改革的重要性，眾議院也在制定兩項新移民法案，放寛資格讓數以百萬非法居住美國的農場工人取得美國公民身分，稱為「追夢人」計畫。正因為資格放寛，使得嚮往美國夢的墨西哥非法移民近期暴增，拘留中心大呼吃不消。

拜登在接受美國廣播公司（ABC News）的採訪時，被問到「一些墨西哥移民說，他們正是由於拜登的移民政策而來」，拜登不同意這種說法，他說「美國政府正在遣返穿越邊界的人。」

他說：「我說得很清楚，不要過來美國……不要離開你的城市、城鎮或社區。來到美國不見得可以取得身分。」

收容所人滿為患，其中又以移民兒童是更困難的問題。據哥倫比亞廣播公司新聞報導，截至週日上午，已有4,200多名無人陪伴的流浪兒童被關押在短期收容所中。

共和黨人指責拜登修改前總統川普的強硬移民政策，導致現在的下場。眾議院國土安全部議員，共和黨籍的約翰·卡特科（John Katko）說：「你給他們不切實際的期望。」

一批共和黨議員前往德州-墨西哥邊境查看，稱為這是一場邊界危機。

拜登說，非法入境是一直存在的老問題，過去兩年，美墨邊界也有好幾次非法入境者激增，並駁斥入境後就可獲得寛恕的說法。他說：「不應試圖以非法入境的方式移民美國。」

(中時新聞網)