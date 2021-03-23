美哈佛博士哈南(Dinko Hanaan)日前投書澳洲媒體《對話》指出，綜觀2020年的絕大多數時間，中國大陸與非洲因新冠肺炎疫情而一度關係緊繃；不過，隨著北京祭出口罩外交改善其形象，不但成功挽回非洲大陸的心，加上其長期經營非洲，更讓想要重返非洲的拜登恐怕為時已晚。

文中指出，在2020年的大多數時間裡，待在非洲的華人可能都有不太好的經驗。非洲民眾譴責中國大陸，造成新冠肺炎的大流行；相對地，人在大陸的非裔人士也遭到大陸民眾歧視，認為非裔人士違反防疫禁令，更自境外輸入疫情至大陸。根據2020年3月與4月的影片更顯示，大陸政府以傳播新冠肺炎為由，強行驅逐非裔人士離開廣州家園。

雙方互噴口水下，在非洲大陸也燃起軒然大波；一時間推特充斥「#驅逐種族主義的中國人」標籤，呼籲將非洲的大陸民眾全數驅趕出境。

不過，這些負面形象，隨著北經祭出口罩外交，並提供疫苗、醫療設備與人員等等，已然奏效且挽救大陸的國際形象。

事實上，北京在非洲經濟影響力的不斷成長已有20年。在北非，大陸自2015年以來投資110億美元於馬格里布高速公路之上；而該公路連結區域人口多達6,000萬人。在東非，北京搭設公路網連結衣索比亞與吉布地的鐵路線，溝通兩處貿易。

在南非，納米比亞與北京、非洲開發銀行於2013年簽署高達300億美元的港口擴建合約；安哥拉則與北京合作，斥資45億美元興建水力發電廠。在非洲西部與中部，處處可看到北京正經營類似基礎設施項目。

對於北京的經濟大棒，西方國家與非洲似乎有不同看法；西方領導人指責，中國大陸的融資機制為債務陷阱，使非洲國家因鉅額債務而增強北京在區域的影響力；但非洲國家卻認為，北京融資不像西方設立諸多前提條件，故樂見大陸願為非洲基礎設施提供資金。特別是，近十年來美國與非洲國家的貿易正逐步下滑。

盧安達總統卡加米(Paul Kagame)在2018年曾表示，西方指責北京提供太多貸款給非洲；但另一個角度來看，其實是批評者提供的東西太少，非洲需要資金來建設並發展能力。

2002年，美非貿易為210億美元，而大陸與非洲貿易僅有120億美元，落差近1倍；雖然到2008年，美非貿易額成長為1,000億美元，但2019年已下滑至560億美元。相較之下，大陸與非洲的貿易額在11年間由1020億美元，成長至1,920億美元。今日，北京在非洲的投資、貿易額已無人能比。

除經濟影響力外，疫情的大流行更讓北京有機會提供援助、專業知識與醫療資源，而其效果相當立竿見影。最明顯的便是曾批評北京對非洲人待遇的奈及利亞總統總統布哈里（Muhammadu Buhari），近日則改口對於雙邊關係進展感到滿意。

此外，北京在數個國際機構中擔任重要職務，而這些機構在非洲發展扮演重要角色。在15個聯合國機構中，北京領導其中4個，包括糧食與農業組織、聯合國工業發展組織等。這讓沒有一個國家能與北京影響力相匹敵。

北京還建立能與西方主導的聯合國足以抗衡的國際組織，包括亞洲基礎建設投資銀行、中國國家開發銀行。截至2018年，中國國家開發銀行已在43個非洲國家資助500個項目，總價值500億美元。北京甚至一筆勾銷喀麥隆於2019年欠下的7,800萬美元的債務(用於基礎建設)，以換取該國支持其競選糧農組織總幹事資格。

隨著拜登就職，非洲大陸的情勢似乎發生微妙變化。相較於前任，川普對非洲毫不重視，更是27年來首位沒有踏足非洲的美國總統。拜登認為，北京在非洲影響力的激增恐會產生全球影響力。當競爭非洲項目時，美國企業面臨大陸企業的激烈競爭，而後者背後往往有國家支持；若放之不理，大陸企業會愈來愈超過美國企業。

因此，拜登矢言與非洲更多接觸，這意味著美國在非洲與中國大陸角力的長期化；但是，北京的疫苗外交、捐贈個人醫療防護裝備，已成功打動非洲人民的心，更塑造保護非洲弱勢的形象，以及全球負責任大國的地位。這是大流行期間，美國與歐洲嚴重忽略的一環。作者認為，美國或許準備好重返非洲，但想趕上大陸恐怕為時已晚。

(中時新聞網)