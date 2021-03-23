大批移民挺進美國南部邊境引發美國社會疑慮，數周來拜登政府拒絕記者、人權團體進入邊境拘留所了解狀況，如今拘留所內人滿為患的照片曝光，也顯示美墨邊界真的有大問題，邊境管制人員根本無力負擔。

拜登上任後，大批移民挺進美國南部邊境，引發美國社會疑慮，數周來拜登政府持續拒絕記者、人權團體進入邊境拘留所了解狀況，如今拘留所內人滿為患的照片曝光，也顯示美墨邊界真的有大問題，邊境管制人員根本無力負擔。

美國新聞網站Axios昨（22）日公開德州邊境城鎮唐納（Donna）一間美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection，CBP）的臨時收容中心內部照片，畫面顯示收容所爆滿，一共劃分出8個用塑膠簾子隔開的簡易空間，提供照片的民主黨眾議員庫維拉（Henry Cuellar）指出，每一個空間約容納了260人，其中一個空間甚至容納了超過400名未成年移民。

EXCLUSIVE: Photos from inside a temporary border overflow facility in Texas reveal the crowded, makeshift conditions at the border as the government's longer-term child shelters and family detention centers fill up. https://t.co/VFZdnX40ry — Axios (@axios) March 22, 2021

這些沒有父母陪伴的兒童移民睡在薄床墊上，身上覆蓋鋁箔毯子，他們雖然都有戴口罩，但是空間擁擠，難以保持社交距離，美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC）建議，民眾應保持2公尺距離防範新冠肺炎。英國廣播公司（BBC）報導引述維權人士說法指出，這些移民沒有獲得足夠的食物。

President Joe Biden’s administration has tried for weeks to keep the public from seeing images from the border like those released Monday. https://t.co/WCFrkadl3K — NBCWashington (@nbcwashington) March 23, 2021

美聯社報導，拜登上任後，超過1.5萬名兒童移民被收容在邊境臨時拘留中心，引發美國社會關注，不過拜登政府一直以來拒絕用「災難」等字眼描述邊境移民問題，和川普開放部份媒體進入收容中心參訪的情況也不同，拜登政府拒絕讓記者、非營利律師進入拘留所檢視移民生活及人權狀況。

Photos of migrant detention highlight Biden's border secrecy https://t.co/yQFFHWrdAV — News 4 San Antonio (@News4SA) March 22, 2021

美聯社指出，過去一個多月來7度向國土安全部（Department of Homeland Security）申請檢視邊境收容設施，不過都被已讀不回；本月部份律師造訪唐納的邊境收容設施，同樣被拒絕進入，導致律師們只能訪問設施外的兒童移民。

大批移民挺進美國南部邊境引發美國社會疑慮，拜登政府持續拒絕記者、人權團體進入邊境拘留所了解狀況，如今拘留所內人滿為患的照片曝光，也顯示美墨邊界真的有大問題，邊境管制人員根本無力負擔。（圖／路透社、民主黨眾議員庫維拉辦公室提供）

拜登掩蓋邊境問題的作法愈來愈受到抨擊，連民主黨人都看不下去，因此此次德州拘留所內部畫面曝光，也讓外界得以一窺拜登政府下的邊境真實情況，而且顯示美墨邊境真的有大問題，庫維拉形容兒童移民被收容在條件「相當糟糕」的設施內，呼籲應該盡快將這些未成年移民轉至美國衛生及公共服務部（US Department of Health and Human Services）的照顧設施。

庫維拉說邊境巡邏隊（Border Patrol）人員在這樣的狀況下已經盡了最大努力，但是他們沒有足夠能力照料孩子，而且需要政府的協助。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）昨日表示，美國政府正在為未來幾天、甚至幾周內入境的人員提供住所。

截至20日，美國海關與邊境保護局的臨時收容設施約有1萬名移民，將近半數都是沒有父母陪伴的未成年移民，數千人已經在這些設施中逗留超過3天。

(中時新聞網)