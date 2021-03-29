美國白宮發言人薩琪（Jen Psaki）周日表示，拜登將把其龐大的基礎建設升級計畫分拆成兩個獨立的方案，且公布時間將間隔數周。

薩琪在接受《周日福斯新聞》訪問時表示，拜登將在周三公布其計畫的第一個部分，這部分的重點在於重建公路和鐵路等項目。

她表示，拜登規畫的第二部分將包括兒童照護與醫療照護方面的改革，也就是所謂的社會基礎建設方面的變革，且「只在間隔幾周」後發布。

《紐約時報》則在周一報導，拜登的幕僚們將建議他把傳統的基礎設施計畫與其他旨在透過社會服務減輕家庭負擔的部分分開，而兩個計畫的支出總計將超過3兆美元。

報導指出，部分拜登幕僚認為分拆這個龐大的方案，並首先推動道路與橋樑建設計畫，可能較容易獲得共和黨支持。根據《紐約時報》看到的文件，該計畫可能包括1兆美元用於建設與修復實體基礎設施，而應對氣候變化是其中的重點。

報導並指出，拜登計畫的第二部分，將包括免費社區大學與普及學齡前兒童教育等措施。薩琪對此表示，第二個方案將解決許多美國人民正苦於應付的問題，如兒童照護與醫療保健費用等。

薩琪並表示拜登的提案可能伴隨著加稅，但她拒絕透露相關細節，她表示：「我們還在規畫整體方案，但拜登總統將提出一些支應這些支出的方式，也想要聽取雙方的想法。」

此前拜登已經明白表示，他打算對富人與公司加稅，但他尚未提供詳細的執行計畫。共和黨則普遍反對加稅，參議院少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）曾表示：「我們這邊一點都不想利用加稅來支應基礎建設」。

之前民主黨陣營是透過不需要任何共和黨支持的特殊國會機制—即所謂的預算調解，通過了新一輪1.9兆美元新冠紓困法案。白宮尚未表示是否將再次動用這個方法來通過基礎建設法案，不過將該計畫分拆成兩部分，似乎是為了讓至少其中一項法案能避免這樣的簡化程序。薩琪未透露該基建計畫是否僅限於分拆成兩個法案，或是可能提出更多分離的法案。

(時報資訊)