美國政府今天指出，總統拜登16日將在華府接待來訪的日本首相菅義偉（Yoshihide Suga）。

法新社報導，菅義偉將成為第一位在華府受到拜登接待的外國領袖。

拜登上任迄今，僅與其他國家政府領袖舉行過視訊會議。（譯者：徐睿承）1100403

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(中央社)

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