白宮：拜登16日將在華府接待來訪日相菅義偉 05:112021/04/03 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統拜登。（圖／路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國政府今天指出，總統拜登16日將在華府接待來訪的日本首相菅義偉（Yoshihide Suga）。 法新社報導，菅義偉將成為第一位在華府受到拜登接待的外國領袖。 拜登上任迄今，僅與其他國家政府領袖舉行過視訊會議。（譯者：徐睿承）1100403 WTO：長賜輪擱淺無損全球貿易復甦 美中關係 陳明通：交鋒多於交集 (中央社) #拜登 #華府 #接待 #領袖 #政府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸港觀盤－港股短期焦點中美宏觀政策 04:102021/04/03 全球財經 日相菅義偉與拜登會談延期 訂16日華府登場 13:292021/04/02 國際 中國首季綠債發行衝157億美元 04:102021/04/03 全球財經 拜登指派5部長 為基建計畫當說客 04:102021/04/03 國際大事 美日南韓安全會議 同意續施壓北韓非核化 11:022021/04/03 國際 美日韓會談 打破中朝反美聯盟 04:102021/04/03 國際大事 大聯盟開幕戰 球迷回來了 04:102021/04/03 運動天地 美國會山莊外汽車衝撞攻擊 一員警與嫌犯身亡 應非恐攻 04:342021/04/03 國際 狠打臉拜登57兆基礎建設 共和黨強硬喊：全面抵制 11:022021/04/02 財經 拜登2.3兆美元基建 拚電動車革命 04:102021/04/02 國際大事 重返伊核協議有譜 伊朗嗆美先解除制裁 04:102021/04/03 國際大事 國際熱門新聞 1女接種後猝死 荷蘭宣布60歲以下停打AZ疫苗 - 國際 - 中央社 老父哭求別吸毒、地獄筆電是誰的 拜登次子受訪中回應了 - 國際 【太魯閣出軌】台鐵出事 日本網友第一反應：又是我們的車？ - 國際 影》才離開10分鐘車遭1.5萬外來客入侵 駕駛回來看到這幕傻了 - 國際 【太魯閣出軌】台鐵意外登外媒 紐時：數十幾年來台灣最致命鐵路事故 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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