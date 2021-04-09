9日，日本經濟產業大臣公開否認，日本政府未來目標，是到2030年時，要將溫室氣體（GHG）排放量降低45％，以取代現行目標值是要減少26％的報導。

日本經濟產業大臣補充，降低這些具空汙性的溫室氣體，是要可行的，也就是設定的目標要能實現才可以。

這也直接打臉，共同社(Kyodo news agency)8日大篇幅的報導。

當時，共同社指出，日本政府正考慮將2030年溫室氣體減排目標，從目前的26%提高到至少40%。

共同社表示，日本首相菅義偉已訂定到2050年時，要讓日本實現碳中和長期目標，並計劃在6月的七國集團（G7）峰會前，要先確定2030年的中期達成計畫。

共同社也補充，雖然日本環境省提出減排45%偉大目標，但經濟產業省認為35%較為合宜。

目前是傳出，歐盟已將2030年減排目標從40%，提高到至少55%。同時，英國則表示，將把2030年減排目標從57%，提高到至少68%。

(時報資訊)