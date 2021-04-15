中鋼（2002）開出5月份內銷盤價，全面調漲六大項鋼品價格，其中熱軋鋼品每公噸大漲2,000～2,500元，冷軋每公噸大漲2,300元，電磁鋼捲每公噸漲500～1,000元，熱浸鍍鋅鋼捲和烤漆料每公噸也大漲2,500元，平均漲幅8.1％。

中鋼公司110年4月15日召開5月份內銷鋼品盤價會議，會中決議：國際貨幣基金（IMF）四月上調今（110）年全球經濟成長率達6％，高於一月預測的5.5％，反映主要國家推動大規模刺激政策，以及疫苗施打後帶來的經濟復甦。台灣消費、出口、民間投資同步成長，其中民間投資預計突破4兆新台幣，行政院國發會公布二月景氣對策信號為景氣熱絡的「紅燈」，睽違十年來首見，顯示經濟成長動能依然強勁。

美國、中國大陸將分別投入2.3兆美元、10.6兆人民幣擴大新基建計畫，全球用鋼需求將持續升溫；世界鋼鐵協會（Worldsteel）四月最新短期預測（SRO）修正今年全球鋼鐵需求成長由4.1％上調至5.8％，明（111）年續成長2.7％。大陸兩會已訂定2030年達到「碳達峰」及2060年「碳中和」目標，並於今年三月起在煉鋼重鎮－河北唐山嚴格執行減排限產措施，最高減產比例達50％，加上國際間鋼鐵供應短缺情況因疫情、氣候及運輸等因素短期內難以緩解，更加劇全球鋼鐵供應吃緊、交期拉長的局面。

歐、美鋼價續創新高，其中歐洲熱軋近一個月內暴漲150美元/公噸，已突破1,070美元/公噸，美國熱軋價格則逼近1,500美元/公噸，鋼廠接單交期已排至第三季。近期中國大陸醞釀降低或取消鋼鐵出口退稅以優先供應內需，加上亞洲鋼價相對歐、美仍處低檔，帶動亞洲新一波行情上漲周期；大陸寶武、鞍鋼五月份熱軋盤價分別大漲400、500人民幣/公噸（約61、76美元/公噸），越南河靜熱軋則大漲145美元/公噸，一舉突破900美元/公噸，而日本製鐵對東南亞最新報價更已接近1,000美元/公噸。另，Tata（塔塔鋼鐵）在歐洲將開始實施碳附加費12歐元/公噸（約14美元/公噸）。

中鋼公司為鞏固下游產業接單競爭力，一貫採取穩健、溫和訂價策略，然對比近期國際鋼價與走勢，現階段中鋼價格明顯落後國際行情甚多，高達100～200美元/公噸左右，尤其，主力單軋熱軋（RRQ）淨售價可說是國際市場上最低報價。國內需求量並非中鋼生產量可以全數供應，但中鋼願就自產可供應的數量部分給予支持與協助，惟下游業者也須做好接單規劃與料源的布局。

全球經濟復甦拉動用鋼需求暢旺，而碳費、碳關稅及綠電等環保節能議題將不斷推升鋼鐵生產成本，加以煤、鐵等煉鋼原物料及運輸物流成本亦居高不下，目前國內鋼市仍需順勢補漲。考量為提升產業國際競爭力並保留下游「轉型升級」的時間及資源投入，期與中鋼共同形塑綠色鋼鐵供應鏈的目標，這次五月盤價仍採取「順勢、穩健、衡平」之原則，落實月盤隨時緊盯並貼近國際行情，每月滾動式檢討逐步調整，以蓄積後續市場向上動能，五月份內銷基價平均調幅為8.1％。

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