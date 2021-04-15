花旗(台灣)銀行今舉行第二季展望說明會，花旗財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，第二季景氣升溫，股優於債的投資主軸不變，全球金融市場波動加大將成常態，建議採取多元布局策略，投資主題聚焦新興亞洲、長壽題材、數位科技、新能源等創新產業。把握「三好一公道」投資策略，布局後疫情時代的投資先機。

隨著各國陸續開始接種疫苗，經濟活動恢復加速，充沛的流動性持續支撐市場，經濟復甦趨勢明確，走過2020年經濟緊縮期，全球景氣及企業獲利迎來強勁反彈，花旗集團上修全球經濟成長率預測，從2020年-3.6%上修至2021年5.5%，2022年上看4.0%。

美國1.9兆美元紓困案獲得國會通過，聯邦政府祭出史上最大規模財政刺激方案，加上各國央行持續推動寬鬆的貨幣政策，有助全球經濟動能回升，延續經濟擴張力道，企業營收大幅反彈，花旗集團對全球企業每股盈餘(EPS)預測從2020年的-20%，大幅上修至2021年25%。美元走勢方面，美國經濟復甦，近期美元預期觸底反彈的走勢下，建議歐元、日圓逐步配置到美元。

所謂「三好一公道」原則：

1.股市比債市好。拜登新政府推動1.9兆美元的財政刺激方案，近期再公布2.3兆美元的基礎建設計畫；在疫情控制方面，歐美各國陸續展開大規模的疫苗施打計畫，有效降低新冠疫情的傳染率，財政及公衛政策雙管齊下，帶動全球景氣加速復甦，總體經濟面及資金面利多行情持續反映在股市表現，花旗集團維持股市優於債市的資產布局觀點。

近期股市迭創新高，花旗集團的全球股市熊市檢驗指標評估，目前18項熊市指標中有8項示警，儘管熊市指標創2009年以來新高，花旗仍看好股市多頭行情，建議投資人拉回買入。就投資區域分析，新興亞洲受惠於中國強勁的成長動能，且疫情普遍控制得宜，加上中產階級崛起，財富增長，推升消費力道，聚積長線多頭走勢，尤其相較於美國股市本益比23倍，新興市場股市本益比15倍，股市後市可期。投資主題部分，長壽題材，以及5G、金融科技、AI人工智能、大數據、物聯網等數位科技，以及新能源ESG題材，都是長線布局的關鍵。

2.新興市場比成熟市場好(債券市場)。債券市場方面，受到寬鬆貨幣政策影響，市場充沛的資金，使得債券殖利率持續位於低檔，相較於成熟市場的全球主題債，新興市場債因基本面良好並具有較高的殖利率，預期將吸引更多資金流入。此外，看好景氣復甦加速，通膨預期升溫，美國十年期公債殖利率近期震盪上揚反彈至1.7%，具備抵禦利率上行風險的高收益債，也是經濟復甦環境下，看好的固定收益標的。

3.分散比集中好。隨著金融市場波動牽動產業輪動速度，曾慶瑞建議，分散布局以抵禦市場波動，投資人可將眼光轉移到落後補漲的產業類型，長期而言，全球醫療保健類股蘊含巨大投資潛力，醫療保健類股去年表現相較全球股市低近8%，相對估值接近歷史低點，投資價值浮現。此外，相對美股折價25%的亞太股市，亦具投資價值。

4.期望合理公道報酬率。從1927年美國股市大崩盤至今，近百年期間，道瓊指數年化報酬率為7.77%、S&P 500指數年化報酬率9.55%。若時間回溯至近10年，從2009年至2019年各國央行相繼推出寬鬆貨幣政策，創造全球資金盛宴，10年期間，道瓊指數年化報酬率飆漲至13.82%、S&P 500指數年化報酬率14.96%。由此可知，非常態性的量化寬鬆政策，創造的股價飆漲，並非合理報酬率。曾慶瑞建議，投資人應該回歸基本面，期望合理公道報酬率，避開追高殺低的窘境。

(時報資訊)