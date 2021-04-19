2013年底因一個小玩笑誕生的加密貨幣狗狗幣(Dogecoin)，在過去一周價格大漲逾500%，再創歷史新高，泡沫化的警告聲也隨之高漲。專家表示，狗狗幣泡沫破滅的那一天，或許就是加密貨幣產業面臨興衰拐點之時。而由於狗狗幣買盤大量湧入，上周四羅賓漢（Robinhood）交易平台大當機，也再度使這個受散戶歡迎的免手續費線上券商面臨系統不穩與干預交易的質疑聲浪。

根據CoinMarketCap.com截至上周五（16日）的報價，狗狗幣一度站上0.45美元，再度創下新高價，其市值已經逼近500億美元，成為全球排名前五大的加密貨幣。今年初以來，狗狗幣價格已暴漲逾7000%。

不像比特幣供應上限為2100萬枚，狗狗幣的總發行量多達1000億枚，其創立的目的是希望透過巨大的發行量來降低少部分人操控幣值的可能性，但物以稀為貴，狗狗幣由於發行量巨大，所以在市場上的交易價格也相對較低。上周五比特幣約報61,831.78美元。

狗狗幣共同創始人之一Billy Markus上周五在推特上以「中本茂」（Shibetoshi Nakamoto）為名的帳號發文， 說自己已經能夠「還清」母親的房貸，並表示對追隨者的感謝難以言表。Markus取這個別名，是用來諷刺比特幣創始者「中本聰」（Satoshi Nakamoto）。

軟體工程師Billy Markus和Jackson Palmer當初聯手推出狗狗幣，是為了證明它優於比特幣，而其發想來自於一個網路流行的柴犬表情包「Doge」。

今年早些時候狗狗幣在獲得多位名人加持，尤其在獲得特斯拉創始人兼執行長馬斯克青睞之後開始聲名大噪，其價格也隨之水漲船高。馬斯克曾在推特發出一連串有關狗狗幣的貼文，也曾形容狗狗幣是「人民的加密貨幣，沒有高點、沒有低點，只有狗狗」。

上周四（15日）馬斯克只不過是在推特上貼出一張西班牙畫家米羅（Joan Miro）於1926年的作品《Dog Barking at the Moon》（狗狗吠月），就帶動狗狗幣價格瞬間飆升逾1倍，可見其驚人的影響力。

在包括馬斯克等名人推文追捧下，狗狗幣成為熱門的交易標的，但名人加持並非該加密貨幣今年來價格飛漲的唯一原因。(2-1)

(時報資訊)