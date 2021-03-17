美國總統拜登今天表示，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）性騷擾女性的指控若查證屬實，古莫就應該辭職。
拜登接受美國廣播公司新聞網（ABC News）主播史蒂法諾普洛（George Stephanopoulos）專訪時，被問及古莫對女性上下其手的指控若查證屬實，是否應該下台，拜登回答：「是的。我認為他最後可能也會遭到起訴。」
拜登在預計明天上午播出的專訪中說，「挺身而出需要很大的勇氣，應嚴重看待」，且相關指控的來龍去脈「應予調查，而相關調查也已展開」。
自上個月以來，已有8名女性出面指控古莫言語或舉止不當，包括一名前職員聲稱古莫去年把手伸進她的襯衫裡面亂摸。
63歲的古莫擔任紐約州長10年，第3任任期將於明年屆滿。他否認性騷擾，並拒絕辭職，懇請外界等調查結果出爐再下判斷。
拜登這段美國廣播公司專訪內容，是他對古莫性騷醜聞迄今最強烈的發言，但並未呼籲他立即下台。
拜登和古莫都隸屬民主黨，而黨內已有多人要求古莫辭去州長職務，包括聯邦參議員舒默（Chuck Schumer）、陸天娜（Kirsten Gillibrand）以及聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）等。
(中央社)
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