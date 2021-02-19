台北市市長柯文哲（右）。（圖／本報資料照片）

中廣董事長趙少康1日宣布重返國民黨，緊接宣布將爭取黨主席並志在2024年總統大位，投下政壇震撼彈。港媒評論認為，趙的回歸將帶動「知識藍」回流效應，迫使近來轉型主攻淺藍與知識藍的民眾黨也不得不調整策略，甚至上演「髮夾彎」，回頭向綠營支持者示好。

香港媒體《中評社》17日評論指出，2018年之後，民眾黨與民進黨漸行漸遠，台北市市長柯文哲不僅屢屢向綠營開砲，甚至議會內只要有新潮流系議員質詢，柯都會反唇相譏，可見柯與綠營及新潮流之間的複雜關係；然而，民眾黨智庫近期卻邀請現任立法院長游錫堃、前副總統呂秀蓮演說，2月28日台北市政府還規劃一日雙塔紀念等，都可見柯開始努力化解與綠營選民之間的交惡。

不僅如此，評論認為，柯文哲日前呼籲停止報復性罷免，更嘲笑國民黨「柿子挑軟的吃」，顯見柯及其帶領的民眾黨又打算與國民黨漸行漸遠。至於轉變的關鍵，就在趙少康的回歸讓柯聲量驟減，知識藍有極大可能性隨趙一同回流，這讓本來鎖定淺藍與知識藍的柯必須找到新市場，以防自己消失在「趙少康旋風」中。

評論分析，柯文哲當初將目光投向藍票，乃因目前藍軍人氣最強的新北市市長侯友宜，放棄2022連任直攻2024大位可能性不大，故柯有意爭取並形塑國民黨2024年的「挺柯氛圍」；但趙少康的回歸讓柯幻滅，不得不另謀生路。然而在「綠白分手」後，柯多次攻擊民進黨，讓綠白之間失去互信基礎，若改走淺綠路線，除將備受質疑，更有可能嚇跑中間選民，柯與民眾黨必須審慎思量。

(中時新聞網)