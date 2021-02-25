國民黨智庫24日舉辦「願景台灣2030」論壇，台北市長、民眾黨主席柯文哲受邀對談，藍白合作話題延燒多日，根據最新網路聲量資料顯示，柯文哲上漲幅度最大，在此議題中成為最大贏家。

臉書粉絲專頁「聲量看政治」今（25）日指出，綜合昨日即時聲量與新聞聲量兩系統，發現柯文哲聲量上漲幅度最大，獲成最大贏家。

藍白合作議題引發討論，柯文哲聲量大幅上漲。（圖／摘自聲量看政治臉書）

以此次「願景台灣2030」論壇兩位主要角色來看，柯文哲從30日聲量的6.72%，昨日上漲至20.3%；江啟臣則從30日聲量的13.92%，上漲至16.54%。「聲量看政治」分析，江只有微幅上漲2.62%，而柯則上漲了13.58%，且柯的名次也從落後江，超車勝過江。

「聲量看政治」表示，這場藍白合作論壇，從聲量的角度來看，獲利者是柯文哲；而江啟臣不僅聲量上獲利不多，也必須面對國民黨黨內同志的質疑，因此這場論壇對國民黨與江啟臣來說，都不划算。

對此，網友留言表示，但昨天各大政論都在罵柯文哲耶，這種負面聲量也要喔？另有人指出，聲量不代表選票吧？「聲量看政治」則回覆，不一定代表選票，這個部分跟民調一樣，代表一種政治能量，至於負能量有時候是相對的，不認為負面聲量是好事，但對一些政治人物來說，沒有聲量更可怕，「我覺得阿北比較怕大家都不理他」。

(中時新聞網)