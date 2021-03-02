台北市長柯文哲2日出席雙語師資記者會。（張立勳攝）

台北市長柯文哲近來與國民黨相處熱絡，被外界解讀為「藍白合」，民眾黨甚至被說成「小藍」，為擺脫小藍標籤，柯市府官員組成「綠色連線」平衡政治色彩。柯文哲2日表示，他只是很討厭外界常抹紅、變小藍藍，正確來講市府裡面藍的、綠的都有。

柯文哲近來受邀參加國民黨論壇，前總統馬英九也參加228紀念活動，外界認為這是藍白合，為擺脫小藍標籤，傳出柯在市府內，由幾個有民進黨背景的官員組成「綠色連線」，以勞動局長陳信瑜擔任總召，將定期聚會凝聚共識，破除外界傳言外，也留一個與綠營溝通的管道，並向綠營選民招手。

柯文哲今午出席雙語師資記者會，被問及啟動「綠色連線」平衡政治色彩，他表示，事實上，市府裡面首長有很多出自綠營，這些人本來就認識，平常有聚在一起，聊聊天也是很正常的事，「我只是很討厭，媒體常常給你抹紅、小藍藍」，正確來講市府裡面藍的綠的都有。

至於為何找陳信瑜擔任總召、是否設定戰略目標，柯文哲先是說，這個要怎麼回答，接著說開會總要有一個發起人就這樣，他強調，每個人都要對話，我們藍的有朋友，其實綠的朋友更多。

而成立綠色連線被外界認為是要撕掉小藍標籤，柯文哲說，這個國家每天都在替人家貼標籤，「我最痛恨人家把我抹紅，最氣這一點，抹紅、抹藍甚麼都抹啊、抹黑啊。」

面對和國民黨主席江啟臣合作，兩邊的化學效應似乎較負面，柯文哲不滿說，有人要來談民生議題，跟大家都可以談也應該要談，難道這種民生議題還在黨派、壁壘分明，這實在是很奇怪，這個國家怎麼這麼分裂，實在受不了。

被問到最近和國民黨話題很多會否感到困擾，和國民黨合作另也與民進黨修補關係？柯文哲強調，每天都有困擾，他跟綠的朋友本來就很多，只是你們不知道而已。

(中時 )