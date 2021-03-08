近來因為藻礁、罷免等議題，讓沒有選舉的2021年也因為公投染上了不少政治的色彩，而民進黨內部的民調曝光，指出國民黨推動的這一連串的罷免、公投連署在大多數民眾眼中，都是為了自身的政治利益而製造的對立；就有網友反酸，民進黨不積極面對問題，反而丟出這份資料來模糊焦點，這樣才是在製造衝突。

據「ETtoday新聞雲」報導，一份最新的民進黨內部民調指出，有52.2%的民眾認為國民黨近來所推動的公投並不是真正在關心社會議題，而是為了謀取自身的政治利益；而也有60.4%的民眾指出，國民黨不斷推動罷免案將會造成社會對立；在20到29歲的民眾中，認為罷免造成社會對立的比例更是高達80%。

針對國民黨的總體滿意度，該名調顯示國民黨獲得了30.3%的滿意度，但不滿意度則高達59.8%；在20到29歲的民眾中，僅有27.8%的人對國民黨有好感。

綠營人士指出，該民調顯示，國民黨近來積極推動公投、報復性罷免，將會讓國民黨離年輕世代越來越遠，無法獲得年輕民眾支持。

該民調引發網友討論，指出「民進黨現在放出這個民調是甚麼意思？想帶甚麼風向嗎」、「藻礁問題都火燒屁股了，還在那邊管國民黨得不得民心，傻眼欸」、「政府解決問題好嗎？轉移焦點最會欸」、「說別人撕裂社會，怎不說自己這份民調製造衝突」、「解決不了問題就找國民黨出來擋槍嗎？」

(中時新聞網)